Минималка свыше 2000 гривен и 12 повышений: что ожидает украинских пенсионеров в 2022 году

Уже в первый день нового года средняя пенсия в Украине будет составлять не менее 4000 грн

Рост пенсии с 1 декабря стал последним в уходящем году, однако уже с 1 января Минсоцполитики Украины обещает снова поднять пенсии. Этот рост станет лишь первым из пяти этапов, запланированных на 2022 год.

Так, с 1 января будет повышена пенсия лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Теперь минимальные пенсионные выплаты для них составят:

14 600 грн – для ликвидаторов с I группой инвалидности;

9 500 грн – с II группой инвалидности;

7 000 грн – с III группой инвалидности.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, уже с 1 января средняя пенсия в Украине составит не менее 4000 гривен

Следующий рост произойдет с 1 марта за счет индексации пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет.

Так, украинские пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат надбавку в 400 гривен, а те, кто старше 80 лет – в 500 гривен.

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1 июля и 1 декабря 2022 года произойдет перерасчет пенсий в связи с ростом минимального прожиточного уровня для нетрудоспособных лиц, являющийся одновременно минимальной пенсией. В результате минимальная пенсия в 2022 году вырастет с нынешних 1934 до 2093 гривен.

1 октября случится еще один перерасчет пенсий в Украине – они вырастут в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также с 1 октября вступит в действие инициатива президента Владимира Зеленского о получении доплаты в 300 гривен пенсионерами старше 70 лет, которых в Украине насчитывается около 1,5 млн человек.

В целом, по подсчетам главы Минсоца Марины Лазебной, минимальная пенсия в Украине в будущем году превысит 2000 гривен, а средняя пенсия превысит 4000 гривен. При выполнении требования по страховому стажу – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, украинские пенсионеры старше 65 лет смогут получать минимум 3000 гривен уже с 1 января.