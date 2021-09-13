В Украине проиндексируют пенсии: кому и когда

Рада решила индексировать пенсию — у полмиллиона украинцев станут богаче

Уже весной 2022 года полмиллиона украинских пенсионеров получат на треть большую пенсию, чем теперь. Всего пенсионные выплаты повысят 10 миллионам украинцев.

В минувший четверг, 9 сентября, Верховная Рада 317 голосами «за» приняла законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства. Разработанный и полученный парламентом еще в январе 2021 года, документ был принят лишь спустя 8 месяцев.

Как заявили в Министерстве социальной политики Украины, его принятие стало важным шагом для полумиллиона украинских пенсионеров, пострадавших из-за ошибки пенсионной реформы 2017 года. Тогда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации.

«Цена» такой ошибки, по словам министра соцполитики Украины Марины Лазебной – сниженная примерно на треть пенсия для полумиллиона пенсионеров.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров не проводилась с 2014 года, а отсутствие четкой даты не позволяла проводить перерасчет иначе как «в ручном режиме».

Кроме даты индексации пенсий с 1 марта 2022 года, в законопроекте прописали обязанность:

- осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

- назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

- назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.

Касательно последних трех категорий, то по подсчетам Минсоцполитики в этот перечень вошли 10 988 человек, пенсию которых повысят на сумму от 734 до 4791 гривны, на что нужно порядка 591 миллиона гривен дополнительных средств в Пенсионном фонде Украины.

Впрочем, законопроект принят пока только в первом чтении и после внесения поправок документу предстоит второе чтение.

Ранее «Телеграф» публиковал примитивные подсчеты, которые указывают на возможные махинации с миллионами украинских пенсионеров.