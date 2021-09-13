В Україні проіндексують пенсії: кому і коли

Рада вирішила індексувати пенсію — півмільйона українців стануть заможнішими

Уже навесні 2022 року півмільйона українських пенсіонерів отримають на третину більшу пенсію, ніж тепер. Всього ж пенсійні виплати підвищать 10 мільйонам українців.

9 вересня, Верховна Рада 317 голосами «за» прийняла законопроєкт про вдосконалення пенсійного законодавства. Розроблений і отриманий парламентом ще в січні 2021 року, документ був прийнятий лише через 8 місяців.

Як заявили в Міністерстві соціальної політики України, його схвалення стало важливим кроком для півмільйона українських пенсіонерів, які постраждали через помилку пенсійної реформи 2017 року. Тоді пенсії частини військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації.

«Ціна» такої помилки, за словами міністра соцполітики України Марини Лазебної — знижена приблизно на третину пенсія для півмільйона пенсіонерів.

Як говориться в пояснювальній записці законопроєкту, індексація пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям та іншим категоріям пенсіонерів не проводилася з 2014 року, а відсутність чіткої дати не дозволяла проводити перерахунок інакше як «в ручному режимі».

Крім дати індексації пенсій з 1 березня 2022 року, в законопроєкті прописали обов’язок:

здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих важким, рідкісним захворюванням, яким не встановлено інвалідність.

Відносно останніх трьох категорій, то, за підрахунками Мінсоцполітики, до цього переліку увійшли 10 988 осіб. Їм пенсію підвищать на суму від 734 до 4791 гривні, на що потрібно близько 591 мільйона гривень додаткових коштів в Пенсійному фонді України.

Втім, законопроєкт прийнято поки тільки в першому читанні й після внесення поправок документ чекає на друге читання.

Раніше «Телеграф» публікував примітивні підрахунки, які вказують на можливі махінації з мільйонами українських пенсіонерів.