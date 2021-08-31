Середня пенсія в Україні становить 3,7 тис грн за даними Мінсоцполітики.

Українці вже через кілька десятиліть не зможуть отримувати солідарну пенсію і сподіватися варто лише на власні накопичення. Причиною називають те, що на одного працюючого припадає практично один пенсіонер.

Але в правильності підрахунків сумнівається засновник студії Здорового Сенсу Павло Себаст’янович. Про це він написав у Facebook.

Обережно! Маніпуляція!

Про чисельність пенсіонерів

Порівняймо цифри. Уряд нам говорить — трудові ресурси України 22 млн осіб. Офіційно працюють 14 млн. Пенсіонерів 12 млн осіб.

Щорічно в Україні народжується 300+ тис немовлят. Років 10 тому було 400. Давайте для розрахунку візьмемо 400 тис. Хтось починає працювати в 17, а хтось в армію, хтось в інститут, тобто в середньому люди до 20 років не працюють.

Разом молодих 400 000 х 20 = 8 000 000.

Середня тривалість життя чоловіків 63 роки, жінок 73 роки, в середньому 68 років. Але оскільки чоловіків менше, візьмемо для розрахунку 70 років.

70 х 400 000 = 28 000 000

Нехтуємо тими, хто виїхали на полуницю і більш високою народжуваністю до 1990 року.

З 28 млн 8 млн дітей. Залишається 20 млн. З них 14 млн працюючих. Залишається 6 млн.

Уряд, звідки у вас ще 8 млн працюючих і 6 млн пенсіонерів?

Друзі, ви уявляєте, якою діркою є Мінсоц і Пенсійний Фонд?