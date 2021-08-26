Укр

Сорокалетним уже не стоит рассчитывать на пенсию: министр финансов рассказал о планах пенсионной реформы в Украине

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Сорокалетним уже не стоит рассчитывать на пенсию: министр финансов рассказал о планах пенсионной реформы в Украине Новость обновлена 26 августа 2021, 14:44
Системой накоплений предполагают заинтересовать молодежь.

Единственный выход — надеяться на негосударственные пенсионные фонды.

Украинский бюджет не способен выплачивать пенсию большому количеству пенсионеров уже в ближайшем будущем. Это вызвано тем, что количество работающих сокращается, а пенсионеров — увеличивается. Поэтому тем, у кого нет частных накоплений на пенсию рассчитывать не стоит.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, работать совместно должны солидарная и накопительная пенсионные системы. Те, кто выходит на пенсию в ближайшие пять лет не успеют воспользоваться накопительной системой. Для тех, кто только начал трудовую деятельность разрабатывается несколько вариантов.

Например, существует модель накопления 1+1, когда 1% вносит человек или его работодатель через ЕСВ, а второй из другого источника. Им может стать налог на прибыль либо прямой программой из бюджета. Важно заинтересовать молодых людей пенсионным будущим.

"Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить — если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит", — предложил Марченко.

По словам чиновника других вариантов обеспечить пенсию гражданам Украины нет.

Ранее "Телеграф" писал, что Михаил Поплавский рассказал про свою пенсию, как у народного депутата.

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