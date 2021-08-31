Средняя пенсия в Украине составляет 3,7 тыс грн по данным Минсоцполитики.

Украинцы уже через несколько десятилетий не смогут получать солидарную пенсию и надеяться стоит только на собственные накопления. Причиной называют то, что на одного работающего приходится практически один пенсионер.

Но в правильности подсчетов сомневается основатель студии Здравого Смысла Павел Себастьянович. Об этом он написал в Facebook.

Осторожно! Манипуляция!

Про численность пенсионеров

Давайте сопоставим цифры. Правительство нам говорит — трудовые ресурсы Украины 22 млн человек. Официально работают 14 млн. Пенсионеров 12 млн человек.

Ежегодно в Украине рождается 300+ тыс младенцев. Лет 10 назад было 400. Давайте для расчета возьмем 400 тыс. Кто-то начинает работать в 17, а кто-то в армию, кто-то в институт, т.е. в среднем люди до 20 лет не работают.

Итого молодых 400 000 х 20 = 8 000 000.

Средняя продолжительность жизни мужчин 63 года, женщин 73 года, в среднем 68 лет. Но так как мужчин меньше, возьмем для расчета 70 лет.

70 х 400 000 = 28 000 000

Пренебрегаем уехавшими на клубнику и более высокой рождаемостью до 1990 года.

Из 28 млн 8 млн детей. Остаётся 20 млн. Из них 14 млн работающих. Остаётся 6 млн.

Правительство, откуда у вас ещё 8 млн работающих и 6 млн пенсионеров?

Друзья, вы представляете, какую дыру представляет собой Минсоц и Пенсионный Фонд?