У 2022 році українцям 5 разів підвищать пенсію

У 2022 році українським пенсіонерам обіцяють мінімальну пенсію в 2000 гривень

Кількість пенсіонерів, які отримують виплати до 2 тисяч гривень, в Україні зменшилася вдвічі. Відповідну інформацію оприлюднило Мінсоцполітики України, пообіцявши п’ять разів підвищити пенсію для 10 мільйонів українців.

Починаючи з 2020 року в Україні діє комплексна програма адресної допомоги для літніх людей, які старші за 80 років. Отримана ними в її рамках доплата в 500 гривень дозволила довести пенсію до 2600 гривень, підкреслила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Як заявили в Мінсоцполітики, з 2020 року вдалося знизити кількість пенсіонерів, які отримують пенсію менше 2000 гривень з 4 до приблизно 1,7 млн осіб, а в 2022 році всі українські пенсіонери буде отримувати більше 2 тисяч гривень.

У відомстві заявили, що в майбутньому році пенсію для українців підвищать 5 разів:

- поширять дію програми президента на пенсіонерів у віці від 70 до 75 років, що збільшить пенсію для 1,5 млн одержувачів;

- підвищать з 1 січня пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

- індексують з 1 березня пенсії для 10 млн пенсіонерів і компенсаційні виплати для пенсіонерів старше за 75 років;

- проведут перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

- перерахують з 1 жовтня мінімальну пенсію за віком через зростання розміру мінімального оплата праці.

Як писав раніше "Телеграф", весь 2022 рік українські пенсіонери продовжать отримувати виплати через обрану ними банківську установу або через "Укрпошту".