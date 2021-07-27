Минимальную пенсию в Украине обещают 2600 гривен, но не всем, и не сразу

2600 гривен – такой хотят сделать минимальную пенсию для украинских пенсионеров в Министерстве социальной политики Украины, правда случится это лишь в будущем году.

Как сообщили в ведомстве, начиная с 2020 года в Украине действует инициированная президентом программа адресной помощи для пожилых людей которые старше 80 лет. Таким образом порядка 1,4 млн украинских пенсионеров получили доплату в 500 гривен, а пенсия для них не могла быть меньше 2600 гривен.

По 400 гривен адресной помощи ежемесячно, начиная с 1 октября, получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет, что по подсчетам Минсоца улучшит материальное состояние еще 1 миллиона человек и сделает их минимальную пенсию в 2500 гривен. Однако планы ведомства во главе с Мариной Лазебной на 2022 год еще более амбициозные.

Так, планируется расширить действие программы и на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что потребует дополнительных средств в Государственном бюджете на 2022 год и позволит увеличить доходы еще 1,5 млн украинских пенсионеров.

Также Минсоц на 2022 год планирует:

- повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

- индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет; ∙

- перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

- перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Как писал "Телеграф", в случае принятия законопроекта №3515 минимальная пенсия в Украине может составить 9600 гривен с 2025 года, правда эксперты уверены, что это "убьет" украинскую экономику.