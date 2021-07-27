Скачать
Вторник, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет
Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет
Крестный ход УПЦ МП парализовал Киев: эксклюзивный фоторепортаж
Крестный ход УПЦ МП парализовал Киев: эксклюзивный фоторепортаж
Без Байдена и с сопротивлением РФ: что не так с Крымской платформой и ждет ли ее провал
Без Байдена и с сопротивлением РФ: что не так с Крымской платформой и ждет ли ее провал
Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио
Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио

Минимальную пенсию в Украине обещают 2600 гривен, но не всем, и не сразу

Минимальную пенсию в Украине обещают 2600 гривен, но не всем, и не сразу
16:38 Сегодня Телеграф radiotrek.rv.ua

2600 гривен – такой хотят сделать минимальную пенсию для украинских пенсионеров в Министерстве социальной политики Украины, правда случится это лишь в будущем году.

Как сообщили в ведомстве, начиная с 2020 года в Украине действует инициированная президентом программа адресной помощи для пожилых людей которые старше 80 лет. Таким образом порядка 1,4 млн украинских пенсионеров получили доплату в 500 гривен, а пенсия для них не могла быть меньше 2600 гривен.

По 400 гривен адресной помощи ежемесячно, начиная с 1 октября, получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет, что по подсчетам Минсоца улучшит материальное состояние еще 1 миллиона человек и сделает их минимальную пенсию в 2500 гривен. Однако планы ведомства во главе с Мариной Лазебной на 2022 год еще более амбициозные.

Так, планируется расширить действие программы и на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что потребует дополнительных средств в Государственном бюджете на 2022 год и позволит увеличить доходы еще 1,5 млн украинских пенсионеров.

Также Минсоц на 2022 год планирует:

  • - повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • - индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет; ∙
  • - перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • - перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Как писал "Телеграф", в случае принятия законопроекта №3515 минимальная пенсия в Украине может составить 9600 гривен с 2025 года, правда эксперты уверены, что это "убьет" украинскую экономику

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
Просмотры: 302

Все по теме:

Минсоцполитики, Пенсии, Повышение, Планы, Минимальная.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прокуратура выяснила, как умер топ-чиновник патрульной полиции в Одессе
02 Финалистка "Холостяка" Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)
03 Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет
04 Жириновский потребовал исключить Украину из ООН
05 Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газонокосильщик попал под трамвай в Одессе: он чудом остался жив, но не может выбраться (видео 18+)
Газонокосильщик попал под трамвай в Одессе: он чудом остался жив, но не может выбраться (видео 18+)
Полгода президентства Байдена: кем глава Белого дома стал для Украины?
Полгода президентства Байдена: кем глава Белого дома стал для Украины?
Мендель отправила свою книгу в Кремль
Мендель отправила свою книгу в Кремль
В Запорожской области погибла женщина, подхватившая редкую инфекцию на даче: подробности
В Запорожской области погибла женщина, подхватившая редкую инфекцию на даче: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь