Пенсии хотят повысить в 5 раз: почему это убьет экономику

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3515, вследствие которого минимальная пенсия к 2025 году может вырасти в 5 раз. Такой резкий рост социальных стандартов, уверены экономисты, чреват крахом экономики.

«Телеграф» разбирался, почему экономические эксперты говорят о недопустимости принятия законопроекта в нынешнем виде и каковы реальные перспективы роста соцвыплат в Украине.

Экономика не может себе позволить

Ключевыми в тексте законопроекта, по мнению экспертов, являются изменения в статью 4 Закона Украины «О прожиточном уровне». В рамках данного пункта планируется «привязать» прожиточный минимум к среднемесячной заработной плате, установив некий процент от последней, которой должен составлять прожиточный минимум. Так, в 2021 году прожиточный минимум должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы, расти ежегодно и к 2031 году составить 50%.

Именно этот пункт может стать приговором для украинской экономики, убеждены эксперты.

«Большая часть текста законопроекта посвящена изменениям в различные законы, кодексы, особенно об административных правонарушениях, штрафы в которых часто привязываются к прожиточному минимуму. А это неправильно – прожиточный минимум должен касаться только социальных выплат – пенсий и пособий, потому эта «отвязка» в законопроекте давно назрела, и она оправдана», - позитивно оценивает общий замысел законопроекта экономический эксперт Украинского Института будущего Даниил Монин.

По его словам, нардепы в своем желании закрепить новые социальные стандарты, несколько забыли о математике, правда, все-таки, оставили себе переходной период до 1 января 2025 года, с которого должна работать новая «привязка».

«Немного арифметики - к 2025 году, согласно прогнозам, средняя заработная плата в Украине составит около 22 тысяч гривен, а значит, 44% от нее - это порядка 9600 гривен реального прожиточного минимума, если законопроект начнет работу в нынешнем виде. Но согласно законодательству минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, а значит, ее размер в 2025 году также должен составить 9600 гривен или примерно в 5 раз больше нынешних 1800», - приводит цифры собеседник «Телеграфа».

Что это значит для экономики Украины? Как утверждает Монин с учетом роста числа пенсионеров и уменьшения числа работающих, только на выплату пенсий придется направить порядка 20-22% валового внутреннего продукта, при том что в 2013 году Украина уже была рекордсменом по данному показателю в мире, выплачивая 17% ВВП, напоминает эксперт, а сейчас платит порядка 11-12%.

«Что придется сделать властям в 2025 году чтобы платить пенсии? Например, резко увеличить нагрузку на еще работающих и работодателей, увеличив ЕСВ и прочие пенсионные выплаты до 50% от размера заработной платы. Итогом этого, скорее всего, станет уход бизнеса «в тень» и выплата зарплат в «конверте», - предрекает наш собеседник.

По словам эксперта существует лучшая альтернатива – постепенный рост прожиточного минимума с учетом возможностей отечественной экономики, например, увеличение его на сумму инфляции по итогам года плюс 2%.

«По прогнозу к концу года мы должны выйти на уровень экономического развития 2013 года – долларовый ВВП порядка 180 миллиардов долларов, средняя зарплата около 500 долларов. При таком развитии инициативы вроде законопроекта №3515 могут убить экономику уже через несколько лет», - рисует пессимистичную картину Монин.

Впрочем, как подчеркивает эксперт, тот факт, что в законопроекте применение данной формулы запланировано на 1 января 2025 года означает, что нардепы также видят эту проблему и сомневаются в возможности ее решения таким способом. Возможно, что уже во втором чтении эта формула привязки прожиточного минимума к средней зарплате будет изъята из текста.

Выбор между популизмом и реальностью

Согласен с коллегой экономический эксперт Александр Охрименко, также акцентирующий внимание на том, что выплачивать пенсию, которую в случае принятия законопроекта резко вырастет, экономика просто не сможет.

«Сейчас мы платим пенсионерам полтриллиона гривен ежегодно (бюджет ПФУ на 2021 год – 495,5 млрд грн., в том числе 195,3 млрд грн. субвенция из госбюджета - прим. автора) а будем платить в 2-3 раза больше. Наша экономика этого потянуть не сможет. Действительно, прожиточный минимум совершенно неадекватен реальному, но что взамен?», - говорит собеседник «Телеграфа».

Вступление в действие законопроекта в 2025 году, считает Охрименко, потребует роста ЕСВ, который теперь выплачивает в полном объеме в основном крупный бизнес, минимум в 3 раза, что вряд ли возможно. Единственная надежда на то, что бизнес уйдет в центр, начнет платить минимальную зарплату, что приведет к падению средней зарплаты, а значит и минимальной пенсии, шутит эксперт.

«Можно изменить ситуацию и увеличить пенсионные поступления, но для этого нужно пойти на непопулярный шаг – отменить упрощенную систему налогообложения бизнеса, которая давно стала становым хребтом теневой экономики, которая в Украине составляет свыше 50%. Здесь и уклонение от налогов, и вывод средств и многое другое. А если бы все налоги платились в полном объеме, средств на выплату пенсий бы вполне хватало. Но тут есть проблема – ни одна украинская власть на это не пойдет, это ведь громадная социальная и политическая проблема, да и немалая коррупционная составляющая для той же власти», - добавляет Александр Охрименко.