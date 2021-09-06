Укр

В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию

Автор
Н. Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Украинцам повысят пенсию Новость обновлена 06 сентября 2021, 15:38
Украинцам повысят пенсию

В 2022 году украинским пенсионерам обещают минимальную пенсию в 2000 гривен

Количество пенсионеров, которые получают выплаты до 2 тысяч гривен, уменьшилось вдвое. Соответствующую информацию обнародовало Минсоцполитики Украины, пообещав в пять раз повысить пенсию для 10 миллионов украинцев.

Начиная с 2020 года в Украине действует комплексная программа адресной помощи для пожилых людей, которые старше 80 лет. Получаемая ими в ее рамках доплата в 500 гривен позволила довести пенсию до 2600 гривен, подчеркнула министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Как заявили в Минсоце, с 2020 года удалось снизить количество пенсионеров, получающих пенсию менее 2000 гривен с 4 до примерно 1,7 млн человек, а в 2022 году все украинские пенсионеры будет получать более 2 тысяч гривен.

В ведомстве заявили, что в будущем году пенсию для украинцев повысят 5 раз:

  • - распространить действие программы президента на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что увеличит пенсию для 1,5 млн получателей;
  • - повысить с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • - индексировать с 1 марта пенсии для 10 млн пенсионеров и компенсационные выплаты для пенсионеров старше от 75 лет;
  • - провести перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсий выплат по причине с роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • - пересчитать с 1 октября минимальную пенсию по возрасту из-за роста размера минимального оплата труда.

Как писал ранее «Телеграф» весь 2022 год украинские пенсионеры продолжат получать выплаты через выбранное ими банковское учреждение или через «Укрпочту».

Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Мир
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Категория
Кабмин ожидают серьезные ротации
Часть министров хотят уволить уже в сентябре: кому пора собирать вещи
Дата публикации
Категория
Константин Павлов покончил с собой, причин может быть несколько
Монастырский рассекретил факторы, из-за которых мэр Кривого Рога мог покончить с собой
Дата публикации
Категория
Злата Огневич. Фото из архива героини
Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Олег Сенцов
Сенцов о Зеленском: "Они думают, что могут меня купить"