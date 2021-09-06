В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию

В 2022 году украинским пенсионерам обещают минимальную пенсию в 2000 гривен

Количество пенсионеров, которые получают выплаты до 2 тысяч гривен, уменьшилось вдвое. Соответствующую информацию обнародовало Минсоцполитики Украины, пообещав в пять раз повысить пенсию для 10 миллионов украинцев.

Начиная с 2020 года в Украине действует комплексная программа адресной помощи для пожилых людей, которые старше 80 лет. Получаемая ими в ее рамках доплата в 500 гривен позволила довести пенсию до 2600 гривен, подчеркнула министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Как заявили в Минсоце, с 2020 года удалось снизить количество пенсионеров, получающих пенсию менее 2000 гривен с 4 до примерно 1,7 млн человек, а в 2022 году все украинские пенсионеры будет получать более 2 тысяч гривен.

В ведомстве заявили, что в будущем году пенсию для украинцев повысят 5 раз:

- распространить действие программы президента на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что увеличит пенсию для 1,5 млн получателей;

- повысить с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

- индексировать с 1 марта пенсии для 10 млн пенсионеров и компенсационные выплаты для пенсионеров старше от 75 лет;

- провести перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсий выплат по причине с роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

- пересчитать с 1 октября минимальную пенсию по возрасту из-за роста размера минимального оплата труда.

Как писал ранее «Телеграф» весь 2022 год украинские пенсионеры продолжат получать выплаты через выбранное ими банковское учреждение или через «Укрпочту».