Мінімалка понад 2000 гривень та 12 підвищеннь: що очікує українських пенсіонерів у 2022 року

Вже в перший день нового року середня пенсія в Україні складатиме не менше 4000 грн.

Зростання пенсії з 1 грудня стало останнім у рік, що минає, проте вже з 1 січня Мінсоцполітики України обіцяє знову підняти пенсії. Це зростання стане лише першим із п’яти етапів, запланованих на 2022 рік.

Так, з 1 січня буде підвищено пенсію особам з інвалідністю у складі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Тепер мінімальні пенсійні виплати для них становитимуть:

14 600 грн – для ліквідаторів з І групою інвалідності;

9 500 грн – з ІІ групою інвалідності;

7 000 грн – з ІІІ групою інвалідності.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, вже з 1 січня середня пенсія в Україні становитиме не менше 4000 гривень

Наступне зростання відбудеться з 1 березня за рахунок індексації пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком від 75 років.

Так, українські пенсіонери у віці 75-80 років отримають надбавку у 400 гривень, а ті, хто старший за 80 років – у 500 гривень.

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1 липня та 1 грудня 2022 року відбудеться перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням мінімального прожиткового рівня для непрацездатних осіб, який є одночасно мінімальною пенсією. Внаслідок цього мінімальна пенсія у 2022 році зросте з нинішніх 1934 до 2093 гривень.

1 жовтня відбудеться ще один перерахунок пенсій в Україні – вони зростуть у зв’язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також з 1 жовтня набуде чинності ініціатива президента Володимира Зеленського щодо отримання доплати у 300 гривень пенсіонерами старше 70 років, яких в Україні налічується близько 1,5 млн осіб.

Загалом, за підрахунками голови Мінсоцу Марини Лазебної, мінімальна пенсія в Україні наступного року перевищить 2000 гривень, а середня пенсія перевищить 4000 гривень. При виконанні вимоги щодо страхового стажу – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, українські пенсіонери віком від 65 років зможуть отримувати мінімум 3000 гривень уже з 1 січня.