Пенсія тільки зростатиме: як зміняться виплати для українців у 2021-2022 роках

Українцям обіцяють нове зростання пенсій — підвищення розпочнуться вже у грудні

Поки Пенсійний фонд України продовжує забезпечувати виплати пенсіонерам у листопаді, міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, наскільки зростуть пенсії у 2021-2022 роках.

Так, за словами міністра, сказаними в інтерв’ю виданню "Факти", до кінця 2022 року українським пенсіонерам ще не раз піднімуть пенсії.

Перше підвищення планується вже скоро – з 1 грудня мінімальна пенсія за віком сягне 2600 гривень. Щоправда, лише для пенсіонерів віком від 65 років та трудовим стажем не менше 35 років для чоловіків, і 30 років – для жінок. Для тих, у кого необхідного стажу не набереться, мінімальна пенсія становитиме 1934 гривні замість нинішніх 1854.

Однак основне зростання міністр обіцяє у 2022 році – йдеться про 12 етапів підвищення пенсій. Один із них – індексація пенсій у березні, щоправда, за умови, що на той час Верховна Рада ухвалить законопроєкт №4668, який передбачає її проведення.

Ще одним нововведенням стане президентська надбавка пенсіонерам віком від 70 років із жовтня 2022 року. Складе вона 300 гривень щомісяця.

Отримають надбавки пенсіонери – ліквідатори аварії на ЧАЕС, щоправда, про які суми може йтися, Марина Лазебна не уточнила.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна

А от українці віком від 65 років та зі стажем у 30-35 років у 2022 році зможуть отримувати мінімальну пенсію вже у 3000 гривень, замість 2600 які їм обіцяють уже з 1 грудня 2021 року.

Водночас за даними «Телеграфа», сама міністр соцполітики Марина Лазебна може втратити свою посаду. Її може зайняти скандальний нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.