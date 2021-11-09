Коли прийдуть пенсії у листопаді і кому їх підвищать у грудні

Більшості пенсіонерів виплати будуть зроблені до 25 числа.

Пенсійний фонд прозвітував про фінансування пенсій за листопад 2021 року, вказавши, що на їхню виплату 9 листопада було направлено 1,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,7 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій листопада на загальну суму – 15,3 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Виплату пенсій буде здійснено у встановлені законодавством строки, тобто до 25 числа місяця, за який вона виплачується.

Це не стосується інвалідів війни, учасників бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членів сімей загиблих. Виплати цим категоріям мають вищий пріоритет і здійснюються пізніше 10 числа.

Варто нагадати, що з 1 грудня будуть проведені перерахунки розміру пенсії для низки категорій пенсіонерів, що пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму.

Зокрема це стосується одержувачів пенсії за віком та людей, які мають додаткові виплати за наднормативний стаж. Також буде підвищено пенсію людей віком від 65 років, через зростання мінімальної заробітної плати.