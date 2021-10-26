Пенсію підвищать усім – у "Слузі народу" обіцяють індексацію, "якої раніше не було"

У "Слузі народу" заявили, що піклуються про пенсіонерів більше за попередню владу і перерахують пенсію всім

Українським пенсіонерам у 2022 році обіцяють мінімальну пенсію у 3000 гривень. Щоправда, отримати її зможуть лише пенсіонери у віці 70 років та старші, які мають страховий стаж у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Крім того, у президентській фракції «Слуга народу» пообіцяли 2022-го року провести індексацію пенсій так, як не робили раніше.

Народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Данило Гетьманцев в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив, що індексація-2022 радикально відрізнятиметься від усіх попередніх перерахунків пенсії в Україні.

«Незважаючи на те, що ми були у кризі, нам удалося за два роки підвищити пенсії на 25%. Середня пенсія зросла на 25%. Ми запровадили доплати для осіб віком від 80 років, для осіб віком від 75 років. Ми провели індексацію пенсій цього року, минулого року і проведемо індексацію наступного року, причому не так, як було раніше, — не проводилася індексація військовим та науковцям. Ми проведемо індексацію всім», — так нардеп описав головну відмінність індексації пенсій наступного року.

Також політик розкритикував попередню владу, звинувативши її в ігноруванні проблем пенсіонерів, і «вирішенні за їх рахунок усіх інших проблем у країні, зокрема своїх особистих». Гетьманцев пояснив це думкою попередників, які вважали пенсіонерів «неорганізованою групою населення, яка не вийде на вулиці» та наголосив, що для нинішньої влади «соціалка в цілому і особливо пенсіонери є пріоритетом».

Також нардеп нарікнув, що з 24 мільйонів українців працездатного віку внески до Пенсійного фонду сплачують лише 10 мільйонів. Ще за 3 мільйони внески сплачує держава, а 11 мільйонів не сплачують нічого, що негативно впливає на накопичувальну систему пенсій.

Як раніше писав "Телеграф", 1 грудня українським пенсіонерам знову піднімуть мінімальну пенсію. До 2600 гривень піднімуть виплати пенсіонерам у віці 65 років і страховим стажем у 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. На 80 гривень – до 1934 гривень, піднімуть пенсії для решти.