У 2022-му мінімальна пенсія в Україні дістанеться до 3000 грн: кому світить підвищення

У майбутньому році мінімальна пенсія для українців може скласти 3 тисячі гривень, правда, не для всіх

З завтрашнього дня українські пенсіонери старше 75 років будуть отримувати доплату в 400 гривень, а в грудні пенсія знову виросте у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Тим часом в Міністерстві соціальної політики України заявили, що й у 2022 році трапиться неодноразове підвищення пенсій.

Так, пресслужба відомства повідомляє, що в майбутньому році мінімальна пенсійна виплата для українця у віці від 70 років, за наявності страхового стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінки, буде не менше 3000 гривень.

«По-перше, з 1 березня пройде індексація пенсій. І я сподіваюся, що у 2022 році вона відбудеться для всіх без винятку пенсіонерів за однаковими правилами. По-друге, реалізація президентської програми вікових доплат до пенсій, якою ми послідовно охоплюємо людей від 70 років, дає нам можливість вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію», — пояснила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Також за словами чиновниці, влада повинна зосередити свої зусилля на тому, щоб:

відновити справедливість у солідарній системі;

ввести обов’язкові пенсійні накопичення і стимулювати розвиток добровільних;

забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу і якості відповідно до його індивідуальних потреб.

В рамках всього цього, підкреслила міністр, готується законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

В цілому у 2022 році українським пенсіонерам обіцяють підняти пенсію 5 разів протягом року.