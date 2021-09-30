У 2022-му мінімальна пенсія в Україні дістанеться до 3000 грн: кому світить підвищення
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У майбутньому році мінімальна пенсія для українців може скласти 3 тисячі гривень, правда, не для всіх
З завтрашнього дня українські пенсіонери старше 75 років будуть отримувати доплату в 400 гривень, а в грудні пенсія знову виросте у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
Тим часом в Міністерстві соціальної політики України заявили, що й у 2022 році трапиться неодноразове підвищення пенсій.
Так, пресслужба відомства повідомляє, що в майбутньому році мінімальна пенсійна виплата для українця у віці від 70 років, за наявності страхового стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінки, буде не менше 3000 гривень.
«По-перше, з 1 березня пройде індексація пенсій. І я сподіваюся, що у 2022 році вона відбудеться для всіх без винятку пенсіонерів за однаковими правилами. По-друге, реалізація президентської програми вікових доплат до пенсій, якою ми послідовно охоплюємо людей від 70 років, дає нам можливість вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію», — пояснила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Також за словами чиновниці, влада повинна зосередити свої зусилля на тому, щоб:
- відновити справедливість у солідарній системі;
- ввести обов’язкові пенсійні накопичення і стимулювати розвиток добровільних;
- забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу і якості відповідно до його індивідуальних потреб.
В рамках всього цього, підкреслила міністр, готується законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.
В цілому у 2022 році українським пенсіонерам обіцяють підняти пенсію 5 разів протягом року.
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