Дорогі пенсіонери ОРДЛО — скільки Україна витратила на пенсії для жителів непідконтрольного Донбасу

Від 80 до 120 мільярдів гривень ПФУ виплатив пенсіонерам, які постійно проживають на території ОРДЛО

З 2014 року жителі непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей недоотримали близько 90 мільярдів гривень пенсії. Таку цифру озвучила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Телеграф» вирішив розібратися, а яка приблизно сума за час конфлікту з бюджету ПФУ жителями ОРДЛО була все-таки отримана?

Підрахунок ускладнюється тим фактом, що невідома ані точна чисельність людей, які переоформивши пенсію, і досі мешкають на тимчасово непідконтрольній Україні території, ні середній розмір їх пенсій. Для зручності ми провели розрахунок, виходячи з розмірів мінімальної пенсії в Україні за роками та цифри в 660 тисяч пенсіонерів, які, за даними все тієї ж Марини Лазебний, постійно проживають в ОРДЛО.

З огляду на те, що у 2014-2015 роках мінімальний розмір пенсії становив 949 гривень, а мінімальна потреба в місяць на 660 тисяч пенсіонерів — 626,34 млн грн, ці два роки обійшлися фонду мінімум в 15,032 млрд грн.

У 2016 році розмір мінімальної пенсії збільшувався тричі:

на +1074 гривні з 1 січня;

на 1130 гривень з 1 травня;

на 1247 гривень з 1 грудня.

Сукупно це дає витрати ПФУ мінімум у 8,878 млрд грн.

Мінімальний розмір пенсії у 2017 році становив:

з 1 січня по 30 квітня 1247 гривень;

з 1 травня по 30 вересня 1312 гривень;

з 1 жовтня 1373 гривні.

З огляду на це витрати ПФУ як мінімум дорівнюють 10,34 млрд грн.

У 2018 році розмір мінімальної пенсії також розбивався на 3 періоди — 1372 гривні до 1 липня, 1435 гривень до 1 грудня і 1 497 гривень в останній місяць року, що дає мінімум 11,16 млрд грн.

У 2019 пенсія також змінювалася з 1 липня та 1 грудня, тож якщо почали рік українські пенсіонери з мінімалкою в 1497 гривень, з липня по грудень вони отримували 1564 гривні та 1638 гривень з 1 грудня, що дає сукупний мінімум в 12,17 млрд грн.

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Минулий рік все так же мав 3 періоди з різним розміром мінімальної пенсії — 1638 гривень до 1 липня, 1712 гривень з 1 липня по 1 грудня і +1769 гривень з 1 грудня, що сукупно вийняв з бюджету ПФУ за рік близько 13,305 млрд грн.

Нарешті, у 2021 році мінімальна пенсія становила 1769 гривень до 1 липня і 1 854 гривні зараз, що дає мінімальний розмір витрат для ПФУ з січня по вересень включно в 10,675 млрд грн.

Всього ж з 2014 року по вересень 2021 року на виплату 660 тисячам пенсіонерів непідконтрольною частини Донбасу було витрачено як мінімум 81,56 млрд грн. А якщо врахувати, що за даними Укрстату, середній розмір пенсії в Україні як мінімум в 1,5 раза вище мінімальної, мова може йти не менше ніж про 120 мільярдів гривень.

Як свідчить відповідь Міністерства соціальної політики України на запит «Телеграфа», близько 118 тисяч пенсіонерів з-поміж тих, що проживають на території ОРДЛО, жодного разу не зверталися за перерахунком пенсії.

З огляду на те, що загальне число пенсіонерів до озброєного конфлікту там оцінювалося в 1,278 млн осіб, 660 тисяч з яких залишилися в ОРДЛО, близько півмільйона українських пенсіонерів покинули тимчасово непідконтрольні Україні райони Донбасу.

Як раніше повідомив "Телеграф", близько 48 тисяч українських VIP-пенсіонерів обходяться ПФУ більш ніж в 7 мільярдів гривень щорічно, а розмір пенсій деяких з них може бути у 22 рази вище середньої по Україні.