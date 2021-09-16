Сотні мільйонів на VIP-пенсіонерів: скільки в Україні отримують колишні судді та депутати

Від 1,6 до 22 — приблизно в стільки разів середня пенсія колишніх чиновників перевищує аналогічну середню виплату по Україні

Понад 617 мільйонів гривень щомісяця потрібно для оплати підвищених пенсій приблизно 48 тисячам українців, які мають право на пільгову суму пенсійних виплат. В їх числі — колишні народні депутати, судді, чиновники та військовослужбовці, в тому числі правоохоронці.

Як ми писали раніше, українці все частіше вдаються до питання розміру пенсій і зарплат чиновникам, «завдяки» чому в Пенсійному Фонді України не вистачає грошей на виплати «звичайним» українцям. «Телеграф» направив запит до Міністерства соціальної політики України, в якому просив вказати, скільки в нашій країні знаходиться пенсіонерів, які отримують пільгові пенсії та в яку суму вони обходяться ПФУ.

Як свідчила відповідь, найдорожче ПФУ — в 309 млн грн щомісяця, обходяться пенсії для 3572 українських екссуддів, середня пенсійна виплата за якими становить 80 тисяч 507 гривень 70 копійок, що еквівалентно 22 середньомісячним розмірам соціальних виплат за віком у країні — 3867 гривень.

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У 170,256 млн грн щомісяця оцінюються потреби 27 836 ексдержслужбовців, чия середня пенсія в 6 116 гривень еквівалентна 1,6 середньомісячної виплати рядовим українським пенсіонерам.

На потреби 15 510 колишніх військовослужбовців, в тому числі співробітників Національної поліції, щомісяця потрібно 125,071 млн грн що дає 8 063 гривні за середню пенсію для даної категорії (у 2,1 раза вище середньої по країні).

Найменше — 12,786 млн грн, потрібно на пенсії для 791 екснародного депутата України, чия середньомісячна виплата в 16 164 гривні в 4,2 раза вище аналогічної по Україні.

Всього на виплату пенсій 47 709 пенсіонерам-пільговикам щомісяця потрібно 617 мільйонів 113 тисяч гривень.

Раніше «Телеграф» писав, кому з українських пенсіонерів збільшать пенсію.