Порахувати пенсіонерів і врізати зарплатню суддям: де взяти гроші на виплати літнім людям

Нині в Україні зарплатня суддів становить 300 тисяч в місяць, а пенсіонери отримують всього 3 тис.

Для того, щоб українським пенсіонерам вистачало грошей на виплати, необхідно перерахувати кількість осіб похилого віку в країні, налагодити роботу державних підприємств, а також знизити зарплатню працівникам структур, котрі отримують сотні тисяч гривень у місяць.

Про це у неділю, 29 серпня, повідомляє резидент Студії Здорового Сенсу Павло Себастьянович на сторінці у Facebook.

""Нещодавно прочитала репортаж від Borislav Bereza про поїздку на таксі та діалог з водієм. А коли дійшло до соццентру, Борислав вимовив сакраментальне "І де б на все це гроші взяли? Не можна просто підняти пенсії і знизити тарифи. Для цього потрібно десь взяти гроші, щоб компенсувати різницю′′.

Хочу відповісти за таксиста

Де взяти гроші на пенсію.

1) Ніхто не рахував скільки пенсіонерів в країні. Тому перше, що потрібно зробити, щоб "знайти" гроші — перевірити. У 2016 році з ознаками порушень виявлено близько 60 млрд грн. Так це перевірили близько 70 % виплат, після чого Мінсоц та ПФ закрили доступ до баз для верифікаційної групи від Мінфіну.

Відсоток світових порушень США та Великої Британії — щорічно ідентифікується 5 % шахрайств у соціальних мережах.

Грузія, Італія, Греція знайшли у впровадженні систем перевірки — 20 %-30 %

У нас ПФ і соціальні фонди виділяють близько 700 млрд грн. Нехай не 30, але 20 % з них шахрайство. Це 140 млрд грн.

2) Державні підприємства. Бог з ним, з газом, але загальний збиток державних підприємств у 2020 році склав 50 млрд грн. Це справжня крадіжка.

3) Зарплата судді Вовка становить 300 тис. Середня пенсія становить 3 тис. Скільки суддів, прокурорів, працівників інших державних структур отримують таку зарплатню, неприпустиму рівню життя в країні? Можливо, цей бюджетний розрив потрібно ліквідувати?

Борислав, памʼятаєш Бородянського і його порядок? Яку зарплату собі намалювали? А скільки чоловікові Генпрокурора намалювали на заміщення посади? А скільки знаменита мадам з поліції заплатила за лівих працівників? Скільки таких випадків в країні? Якщо один Вовк є можливість підняти сотню пенсіонерів з 3000 до 10 6000 тисяч вовків -1 мільйонів пенсіонерів.

Таксисти нюхають кишківник — бюджетні гроші розподіляються несправедливо.

UPD, а я ще не торкався питання надр і національного багатства.

UPD 2, до речі, на створення єдиного реєстру отримувачів соціальних допомог та пенсій виділили 300 млн дол.. Але його немає. А реєстр громадян після цього має бути в публічному доступі, щоб кожен міг простежити свій статус, статус сусіда і знайомого — чи живий, чи мертвий і скільки він отримує", — написав Себастьянович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні у Пенсійному фонді Україні заявили про можливе підвищення виплат для пенсіонерів до кінця 2021 року.

Також ми писали про нинішню ситуацію з пенсіями в країні та чи продовжуватимуть їх виплачувати через 30 років.