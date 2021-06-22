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До конца года украинцам несколько раз повысят пенсии: когда и на сколько

До конца года украинцам несколько раз повысят пенсии: когда и на сколько
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф

В 2021 году в Украине планируют увеличить прибавки к пенсиям и также спецвыплаты для пенсионеров 75+. 

Об этом сообщает ПФУ.

Согласно данным фонда до конца 2021 года в стране планируют:

  • установить доплаты в размере 100 гривен с 1 июля для пенсионеров пенсии которых не индексировались по коэффициенту 1,11, 
  • с 1 июля также вырастет минимальная пенсия и доплата за стаж,
  • также с 1 октября установят выплаты для граждан 75-80 лет от 250 до 400 гривен,
  • также 1 октября вырастут минимальные пенсии и размеры надбавок,
  • 1 декабря вырастет минимальный размер пенсии гражданам от 65 лет на 2600 гривен.

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пенсии

Напомним, что ранее "Телеграф" разобрался, почему ураинцев обяжут платить налог за землю.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пенсии.
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