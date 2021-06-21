Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому

Предложенный Кабинетом министров Украины законопроект №5600 подготовил немало сюрпризов в плане роста цен на недвижимость, пиво и алкоголь, а также введения новых налогов. В список налогоплательщиков Кабмин хочет включить и тех, кто просто воспользовался своим законным правом на получение нескольких гектаров земли.

"Телеграф" разбирался, как украинцы могут быть наказаны за реализацию своих конституционных юридических прав.

Каждому желающему – 2 гектара, имеющему право – земельный пай

Помимо крупных аграрных компаний, владеющих десятками и сотнями тысячей гектаров, в Украине хватает и мелких собственников земли, реализовавших свои законодательно прописанные права по Указу Президента Украины 1995 года и статьи 121 Земельного кодекса Украины.

26 лет назад глава государства ввел такое понятие как земельный пай – условный участок земли, выделенный в результате распределения земель коллективных сельскохозяйственных предприятий среди его членов. Согласно закону, право на его получение имели члены бывших КСП, их наследники, граждане и юридические лица Украины, которые в соответствии с законодательством приобрели право на земельную долю и граждане, эвакуированные из Чернобыльской зоны отчуждения. Юридически право собственности на земельный пай утверждалось сертификатом на право на земельный участок (пай) единого образца.

Всего по данным Государственной налоговой службы на которые ссылались авторы законопроекта №3131, 3,6 млн. владельцев паев принадлежат 16,4 млн. га.

Второй категорией малых землевладельцев стали украинцы, которые решили согласно статье 121 Земельного кодекса Украины получить 2 гектара земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

Удивительно, но сколько именно граждан Украины воспользовались данным правом, не знает и само государство. Данные Госгеокадастра Украины свидетельствуют о том, что такого учета попросту не велось и сейчас идет лишь процесс создания соответствующего реестра.

И вот обе эти категории – владельцев паев и двух гектаров под личное крестьянское хозяйство, авторы законопроекта №5600 решили обложить налогом на доходы физических лиц. Составит он 18% плюс 1,5% военного сбора от стоимости сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, превышающем 0,5 га. В действующей редакции Налогового кодекса налоги надо платить с земельного участка, превышающего 2 гектара.

2 гектара на коррупцию

Надо сказать, что в самом Кабмине введение обязательных налогов для аграриев – так называемого "минимального налогового обязательства", объясняют теневой сельскохозяйственной обработкой земли, налоги с которой в бюджет не платятся. Агробизнесмены в целом соглашаются с подобной практикой и необходимостью бороться с ней, хотя и оспаривают его размер.

В то же время выделяемые согласно 121 статье Земельного кодекса Украины 2 гектара давно стали притчей в языцех как символ популярной коррупционной схемы в сфере земельных отношений.

Так, министр аграрной политики Украины Роман Лещенко в эфире "Радио НВ" заявил, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 гектара земли является фикцией и обманом, благодаря чему чиновники получают коррупционную ренту.

Норма закона есть, а реализации фактически нет по одной простой причине: по 2 гектара для более чем 42 миллионов украинцев – это 80 миллионов гектаров земли.... Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую, – заявил Лещенко.

Министр добавляет: чиновники говорят украинцам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а потом берут взятки за выделение земли. По словам Лещенко, за 20 лет сформировали очень четкую коррупционную ренту. Для нее ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения.

С министром согласно и Национальное агентство по предотвращению коррупции, включив схему с бесплатной передачей земли гражданам Украины в перечень 30 коррупционных схем в сфере земельных отношений Украины.

Часто подобные земельные участки выделяются на окраинах городов и впоследствии продаются под застройку, предварительно изменив хозяйственное назначение земли через сессию депутатов местного органа самоуправления.

О том какую ценность могут нести такие земли даже в регионах, говорит, например, объявление о продаже земельного пая в 3,7 га в селе Супруновка в 5 км от Полтавы. При нормативной денежной оценке в регионе 1 га земли в 30 390 гривен, ее владелец просит 120 тысяч долларов, явно в надежде на использование земли под строительство какого-нибудь объекта на трассе Киев-Харьков.

Под удар попадут 2 миллиона украинцев – они заплатят на 60% больше

По данным Государственной налоговой службы Украины, на 3,6 млн владельцев паев приходятся 16,4 млн га или в среднем 4,5 га, а 2,3 млн из них обрабатывают свои земли самостоятельно. Несложно посчитать, что под планы Кабмина получить НДФЛ с владельцев более 0,5 га земли подпадут эти 2,3 млн украинцев, не считая какого-то числа получателей тех самых 2 гектаров, которые взяли их действительно для сельскохозяйственной обработки.

Также нехитрый арифметический расчет показывает, что владельцы паев вынуждены будут платить налогов примерно на 60% больше – если сейчас они должны платить НДФЛ со среднего земельного участка в 2,5 га (средний пай в 4,5 га минус 2 га льготы), то с принятием новых норм под налогообложение подпадут уже 4 га (средний пай в 4,5 га минус 0,5 га льготы).