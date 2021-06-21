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Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому

Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф

Предложенный Кабинетом министров Украины законопроект №5600 подготовил немало сюрпризов в плане роста цен на недвижимость, пиво и алкоголь, а также введения новых налогов. В список налогоплательщиков Кабмин хочет включить и тех, кто просто воспользовался своим законным правом на получение нескольких гектаров земли.

"Телеграф" разбирался, как украинцы могут быть наказаны за реализацию своих конституционных юридических прав.

Каждому желающему – 2 гектара, имеющему право – земельный пай

Помимо крупных аграрных компаний, владеющих десятками и сотнями тысячей гектаров, в Украине хватает и мелких собственников земли, реализовавших свои законодательно прописанные права по Указу Президента Украины 1995 года и статьи 121 Земельного кодекса Украины.

26 лет назад глава государства ввел такое понятие как земельный пай – условный участок земли, выделенный в результате распределения земель коллективных сельскохозяйственных предприятий среди его членов. Согласно закону, право на его получение имели члены бывших КСП, их наследники, граждане и юридические лица Украины, которые в соответствии с законодательством приобрели право на земельную долю и граждане, эвакуированные из Чернобыльской зоны отчуждения. Юридически право собственности на земельный пай утверждалось сертификатом на право на земельный участок (пай) единого образца.

Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам

Всего по данным Государственной налоговой службы на которые ссылались авторы законопроекта №3131, 3,6 млн. владельцев паев принадлежат 16,4 млн. га.

Второй категорией малых землевладельцев стали украинцы, которые решили согласно статье 121 Земельного кодекса Украины получить 2 гектара земли для ведения личного крестьянского хозяйства. 

Удивительно, но сколько именно граждан Украины воспользовались данным правом, не знает и само государство. Данные Госгеокадастра Украины свидетельствуют о том, что такого учета попросту не велось и сейчас идет лишь процесс создания соответствующего реестра. 

И вот обе эти категории – владельцев паев и двух гектаров под личное крестьянское хозяйство, авторы законопроекта №5600 решили обложить налогом на доходы физических лиц. Составит он 18% плюс 1,5% военного сбора от стоимости сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, превышающем 0,5 га. В действующей редакции Налогового кодекса налоги надо платить с земельного участка, превышающего 2 гектара. 

2 гектара на коррупцию

Надо сказать, что в самом Кабмине введение обязательных налогов для аграриев – так называемого "минимального налогового обязательства", объясняют теневой сельскохозяйственной обработкой земли, налоги с которой в бюджет не платятся. Агробизнесмены в целом соглашаются с подобной практикой и необходимостью бороться с ней, хотя и оспаривают его размер.

В то же время выделяемые согласно 121 статье Земельного кодекса Украины 2 гектара давно стали притчей в языцех как символ популярной коррупционной схемы в сфере земельных отношений.

Так, министр аграрной политики Украины Роман Лещенко в эфире "Радио НВ" заявил, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 гектара земли является фикцией и обманом, благодаря чему чиновники получают коррупционную ренту.

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Норма закона есть, а реализации фактически нет по одной простой причине: по 2 гектара для более чем 42 миллионов украинцев – это 80 миллионов гектаров земли.... Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую, – заявил Лещенко. 

Министр добавляет: чиновники говорят украинцам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а потом берут взятки за выделение земли. По словам Лещенко, за 20 лет сформировали очень четкую коррупционную ренту. Для нее ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения.

С министром согласно и Национальное агентство по предотвращению коррупции, включив схему с бесплатной передачей земли гражданам Украины в перечень 30 коррупционных схем в сфере земельных отношений Украины. 

Часто подобные земельные участки выделяются на окраинах городов и впоследствии продаются под застройку, предварительно изменив хозяйственное назначение земли через сессию депутатов местного органа самоуправления.

О том какую ценность могут нести такие земли даже в регионах, говорит, например, объявление о продаже земельного пая в 3,7 га в селе Супруновка в 5 км от Полтавы. При нормативной денежной оценке в регионе 1 га земли в 30 390 гривен, ее владелец просит 120 тысяч долларов, явно в надежде на использование земли под строительство какого-нибудь объекта на трассе Киев-Харьков. 

Под удар попадут 2 миллиона украинцев – они заплатят на 60% больше

По данным Государственной налоговой службы Украины, на 3,6 млн владельцев паев приходятся 16,4 млн га или в среднем 4,5 га, а 2,3 млн из них обрабатывают свои земли самостоятельно. Несложно посчитать, что под планы Кабмина получить НДФЛ с владельцев более 0,5 га земли подпадут эти 2,3 млн украинцев, не считая какого-то числа получателей тех самых 2 гектаров, которые взяли их действительно для сельскохозяйственной обработки.

Также нехитрый арифметический расчет показывает, что владельцы паев вынуждены будут платить налогов примерно на 60% больше – если сейчас они должны платить НДФЛ со среднего земельного участка в 2,5 га (средний пай в 4,5 га минус 2 га льготы), то с принятием новых норм под налогообложение подпадут уже 4 га (средний пай в 4,5 га минус 0,5 га льготы).

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Налог, Кабмин, Земельные паи, Земля в Украине.
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