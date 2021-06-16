Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной

Более двух третей украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Такие результаты показал опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг". Причем наиболее пессимистично настроена самая активная часть общества – опрошенные в возрасте 36-50 лет.

Где именно выбрано неправильное направление и что было бы неплохо изменить в курсе страны в первую очередь? Об этом "Телеграф" поговорил с экспертами.

"Туда" – это куда?

Понятно, что, говоря о правильном или неправильном курсе страны, украинцы, вероятнее всего, не имеют в виду ничего конкретного. Они видят, что жизнь не только не становится лучше, но и перспектив особых нет, вот и делают выводы.

"Думаю, что результаты подобных опросов в первую очередь отражают отношение населения к власти и политическому устройству в целом", – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев соглашается: не стоит думать, что, отмечая "путь не туда", большинство опрошенных руководствовались какими-то сложными умозаключениями.

"На самом деле у людей в голове полный хаос, так что большинство отвечают сугубо эмоционально, – отметил эксперт в беседе с "Телеграфом". – Иначе как, например, объяснить то, что более 70% граждан Украины мечтают о "твердой руке президента без ограничений парламентом", но при этом, если задать вопрос о свободе слова и медиа, едва ли не больше половины ответят, что у нас с этим проблемы. То есть, люди одновременно хотят и тоталитаризма, и свободы слова".

Это же касается и упомянутого вопроса, продолжает Богатырев. Большинство граждан считает, что страна идет "не туда", и при этом рейтинг президента, который ведет ее "не туда", за последние пару месяцев вырос. Почему так? Как получается, что респонденты не видят в своих выводах очевидных противоречий? Ответы на эти вопросы для экспертов – загадка.

Бедным снова хуже всех

Опрос "Рейтинга" показал, что о дороге "не туда" говорят 54% обеспеченных людей, 62% малообеспеченных, 71% бедных и 78% очень бедных. То есть, как видим, проводимая политика не устраивает большинство опрошенных, но чаще всего ею обеспокоены самые незащищенные украинцы.

"Люди недовольны отсутствием позитивных изменений, – считает Сергей Родлер. – Руководящая верхушка стабильно меняется, но качественных изменений не происходит. Проблемы не решаются долгие годы, несмотря на все разговоры. Взять, например, пенсионную систему: чиновники прекрасно понимают, что на фоне оттока молодежи и роста числа пенсионеров нагрузка на систему увеличивается. Денис Шмыгаль признает, что через 15 лет платить пенсии будет нечем. При этом проект накопительной пенсии уже более 20 лет находится в разработке".

И так происходит по большому числу важных для населения направлений, говорит Родлер. Понятно, что в таких условиях довольно сложно сохранять позитивный настрой.

Действительно: если раньше нам обещали "европейские зарплаты и пенсии", то теперь поверить в светлое будущее не дают даже прогнозы высоких чиновников. Не успела страна переварить "пенсионное" заявление премьера, как подсчеты Всемирного Банка показали: трое из десяти украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии.

"Политики постоянно декларируют Украину как человекоцентричное государство, но на самом деле в списке государственных интересов человек у нас никогда не был на первом месте и даже на втором, – говорит политтехнолог, директор политического агентства AG group Анне Быкова. – Социальная политика нашей страны всегда была антиобщественной, нединамичной в деле увеличения зарплат, соцвыплат и другой помощи населению пропорционально росту цен. Поэтому главный фактор, определяющий мнение людей о "не том направлении движения" – экономический. Речь идет о слабой социальной защите, плохом обеспечении граждан рабочими местами, низком уровне здравоохранения, инфляции, девальвации и других экономических факторах".

Жители страны видят, что ни один президент и ни одно правительство не способны доводить до конца важные и глобальные вопросы, как, например, пенсионная или медицинская реформы, продолжает Быкова. Приходит новая власть, и либо дефективно продолжает политику предыдущей, либо полностью отменяет подвижки, которые были сделаны ранее. Яркий пример – выплаты на ребенка. Они были ничтожными, их то немного повышали, то возвращали на прежний уровень, и сейчас они составляют всего 840 гривен до достижения 3-летнего возраста. То есть практически на них ничего не купишь.

Без планов остается только чудо

Экономисты говорят, что для выхода на новый качественный уровень Украине потребуется не менее 10 лет, а для того, чтобы "догнать и перегнать" соседей – и вовсе 40-50 лет, и то не факт, что получится.

По словам Анне Быковой, одна из наших основных глобальных проблем заключается в отсутствии долгосрочного планирования, которое есть и в США, и в Европе. Горизонты нашего планирования составляют максимум 1-2 года, а у них – десятилетия. Так что, делает вывод эксперт, составляя план всего на год вперед и с огромным трудом утверждая госбюджет, нельзя ожидать глобального "потепления" в экономике и социальном секторе. В таких условиях граждане страны если и могут на что-то надеяться, то только на чудо.

Один из путей решения вопроса Анне Быкова видит в упразднении липовых и социально несправедливых льгот, которыми спекулируют и которые не подтверждаются официально.

"С одной стороны, лже-льготники пользуются всевозможными преференциями, а с другой есть большая группа людей, которые из-за предвзятости медиков и спорного законодательства лишены полагающихся им льгот. "Поэтому я бы упразднила льготы", —говорит эксперт. – Второй ключ я вижу в улучшении отвратительной украинской инфраструктуры, в частности, совершенно изношенных водопроводных и канализационных систем. И наконец, третий момент – прекратить тотальное отупление нации путем "реформы" образования, которая способствует не развитию детей, а их деградации".

Многие экономисты говорят о необходимости развивать внутреннее производство – без этого прорыва не будет. Экономист Алексей Кущ предлагает стратегию создания внутренних экономических кластеров.

"В идеале нужно было бы создать 10-15 кластеров – энергетический, нефтехимический, транспортный, фармацевтический, биотехнологический и так далее, – поясняет эксперт. – Идея в том, чтобы они не просто продержались на плаву в кризис, но и увеличили свою капитализацию за счет переориентации внутреннего потребления на свой же внутренний продукт. Или, например, взять то же самое дорожное строительство, которое не критиковал только ленивый. Раз уж его затеяли, то зачем же тратить миллиарды долларов на покупку не только импортной техники, но и импортного битума? Ведь выход лежит на поверхности: создать автодорожный кластер в Украине, реанимировать битумные заводы и производство дорожной техники. И тогда, по крайней мере, мы уйдем от ситуации, когда, даже строя свои дороги, по итогу мы работаем на благо иностранных производителей".

Достигнут ли зарплаты уровня Польши

Судить о том, идет страна "туда" или "не туда" многим удобнее всего по собственным кошелькам. Здесь все просто: если денег не стало больше – значит, точно "не туда".

Недавнее исследование Киевского международного института социологии показало, что за последние два года украинские кошельки изрядно похудели: 54,4% опрошенных отметили, что финансовое положение их семьи ухудшилось. И это притом, что и президент Зеленский, и премьер Шмыгаль неоднократно обещали, что уже совсем скоро украинские зарплаты достигнут уровня польских.

Правда, экономисты снижению материального благополучия не удивились и пояснили: любые разговоры о росте зарплат должны основываться не на теоретических желаниях власти пропиариться, а на экономической модели.

"Зарплата выплачивается за счет добавленной стоимости, которая генерируется в экономике, как это и происходит в нынешней Польше, с которой мы так любим себя сравнивать. – говорит Алексей Кущ. – Или за счет природной ренты, как, скажем, в нефтяных странах. В условиях же деиндустриализации, которую мы сегодня наблюдаем в Украине, роста зарплат ожидать не приходится".

Аграрного супербудущего не бывает

Кроме того, говорят эксперты, зарплата является еще и проекцией эффективности и производительности. Украина же с ее идеей "аграрного супербудущего" превращается в одно большое "глобальное село", а аграриям, как правило, много не платят.

Экономисты единодушны: "аграрное супербудушее", которое долгие годы нам пророчили и свои, и зарубежные политики, это оксюморон.

"Аграрная экономика доминировала 2 тысячи лет назад, а уже тысячу лет начало появляться какое-то производство, – говорит глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко. – Сегодня же супердержавами могут стать только те страны, которые занимаются технологиями. Ранее мы много слышали о том, что прекрасно себя чувствуют страны, экономика которых построена на сфере услуг, – и где они сейчас? Коронавирус показал, что все очень быстро меняется и все подвержено риску".

Экономисты говорят: все супердержавы на сегодня являются инновационными, технологичными, в крайнем случае промышленными, но аграрных нет. И это вполне объяснимо, ведь они покупают продукты с низкой добавочной стоимостью (сырье), а продают – с высокой (готовые товары, технологии).

"У Украины слишком большой потенциал, чтобы быть банальной аграрной державой, – резюмировал Родлер. – Правда, для его реализации необходимо дать людям полную свободу в действиях. Какая специализация у США, Великобритании, Нидерландов и прочих развитых стран? Сложно выделить что-то одно. Благодаря работающим законам и государственной поддержке предприниматели имеют возможность пробовать себя в наиболее перспективных направлениях и создавать крупные конкурентоспособные компании, чья деятельность в конечном итоге приносит пользу не только им самим, но и стране в целом".

А начать нужно с того, чтобы побороть бюрократию и создать прозрачную правовую систему, благодаря которой злоупотреблять своим положением станет максимально сложно, считает Сергнй Родлер. Формально Украина идет именно в этом направлении, ориентируясь на страны ЕС, но, к сожалению, пока больше на словах, чем на деле.