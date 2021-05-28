Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году

Стареть, конечно, никому не хочется, но после прогнозов Всемирного банка многие украинцы могут всерьез задуматься, так ли уж им нужно жить до ста лет. Эксперты ВБ считают, что трое из десяти украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии, и случится это преимущественно из-за нехватки необходимого стажа.

О том, насколько реальны эти прогнозы и что сегодня можно предпринять, чтобы они не осуществились – в материале "Телеграфа".

Серьезные проблемы

О серьезных проблемах в украинской пенсионной системе назрели мы слышим не первый год. Причиной этого эксперты называют массу факторов: высокий уровень трудовой миграции, низкую рождаемость, слабый рост украинской экономики и теневую занятость.

"Количество пенсионеров на одного работающего будет увеличиваться и дальше, так что активные действия необходимо предпринимать уже сейчас, – отметил в беседе с "Телеграфом" руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян, – Сегодня на 16 млн занятых приходится 11,3 млн пенсионеров. Размер теневой экономики составляет около трети ВВП и многие граждане попросту не делают взносы в Пенсионный фонд. С этим государству необходимо бороться в первую очередь".

Но дело даже не в том, что в перспективе на всех стариков не хватит денег. Просто будущих пенсионеров выдавит сама система.

На прошлой неделе министр социальной политики Марина Лазебная и команда министерства встретились с миссией Всемирного банка по вопросам пенсионных реформ. https://www.msp.gov.ua/news/20078.html Во время этой встречи старший экономист ВБ Алексей Случинский представил результаты моделирования пенсионной системы Украины на период до 2045 года. Согласно этим результатам, если ничего не менять, охват пенсионным обеспечением украинцев пенсионного возраста будет снижаться и дойдет до 70% к 2045 году. А произойдет это преимущественно из-за нехватки необходимого стажа.

И снова про накопительную пенсию

На встрече представители Минсоцполитики и ВБ договорились отработать систему пенсионных выплат и максимально сбалансировать гарантированную, накопительную и страховую составляющие. Правда, есть одна проблема: в Украине действует солидарная система и никаких других составляющих нет.

О необходимости введения накопительной системы говорят и чиновники, и эксперты, но дело с мертвой точки не движется. Вот и сейчас региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы заявил, что Всемирный Банк поддерживает Украину во внедрении второго уровня пенсионной системы, обязательных пенсионных накоплений, "которые являются важной составляющей общей архитектуры пенсионной системы".

При этом старший экономист ВБ Зоран Анушич предупредил: большинство стран, в которых накопительная система вводилась как замещение солидарной, столкнулись со значительными проблемами. Однако большая часть стран, которые ввели пенсионные накопления как дополнение, а не замещение солидарной системы, имеют хорошие результаты, устойчивые пенсионные системы и высокие уровни пенсионного обеспечения людей.

Напомним, что накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования – это второй уровень пенсионной системы, который базируется на принципах накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат. В Минсоцполитики утверждают, что введение второго уровня позволит разнообразить источники получения пенсии и обеспечить ее приемлемый уровень, усилить зависимость размера пенсии от трудового вклада лица, наследовать средства на накопительном пенсионном счете родственникам умершего застрахованного лица, а также создать мощный источник инвестиционных ресурсов для роста национальной экономики.

"Накопительная система действительно может стать выходом из сложившейся ситуации, но, как это обычно бывает, успех инициативы будет зависеть от ее фактической реализации, – говорит Сергей Сароян. – После ее внедрения работающие украинцы будут не только оплачивать пенсии нынешним пенсионерам, но еще и формировать свои собственные накопления, что сильно ударит по их карманам".

При этом экономист Всеволод Степанюк уверен: прогноз ВБ нереален и носит пропагандистский характер, чтобы заставить Украину провести пенсионную реформу.

"Согласно Конституции, пенсии должны финансироваться, в том числе, и из бюджета, – говорит Степанюк. – Пока эта норма есть в Конституции, выплатам ничего не угрожает. А все рекомендации провести пенсионную реформу связаны с желанием банкиров зарабатывать на пенсионных отчислениях и не более того".

По мнению экономиста, все, что нужно сделать Украине – это ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета. В солидарной системе Пенсионный фонд является банальным посредником, говорит Степанюк, и он не нужен.

Взвешиваем плюсы и минусы

Обычно про сырые идеи говорят, что они хорошо выглядят на бумаге, но про накопительную систему не скажешь даже этого. Потому что "подводных камней" тут столько, что они способны остановить самую бурную реку потока мыслей отечественных реформаторов.

Главный вопрос заключается в том, кто и как защитит деньги граждан, которые десятилетиями будут отчислять совсем немалые суммы в счет будущей пенсии. За последние 30 лет украинцы пережили потерю вкладов в Сбербанке СССР, переход с рублей на карбованцы, а с карбованцев на гривны, гиперинфляцию в 1992-1995, три резких девальвации (в 1998-м, 2008-м и 2014-м), а также чистку "имени Гонтаревой", по итогам которой порядка сотни банков были выведены с рынка. Кто в таких условиях может поручиться, что средства вкладчиков останутся целыми и невредимыми?

Что касается приумножения этих денег, то вкладывать средства на десятки лет в Украине некуда даже в теории. И опять же, в теории, рассуждая о разных вариантах, эксперты затрудняются сказать, какой их них более рисковый.

В частном фонде есть большой риск, что недобросовестное руководство просто сбежит с этими деньгами.

Госконтроль таит не меньше опасностей: если средства вложить в гособлигации, то у государства будет огромное искушение воспользоваться этими деньгами, например, в период кризиса. А кризисы у нас происходят практически на регулярной основе.

Некоторые эксперты предлагают не доверять "своим" и разрешить вкладывать средства в зарубежные ценные бумаги. Но в этом случае мы только усилим отток капитала из собственной страны, инвестируя "длинные деньги" в чужие экономики.

И даже если предположить, что конкретный пенсионный фонд будет работать добросовестно, нет никакой уверенности, что он своей прибылью сможет перекрыть инфляционные и девальвационные потери. Словом, вопросов много, а ответа – ни одного.

"Пока правительство не рассматривает введние государственной накопительной пенсии – и это хорошо, – считает Сароян. – Как показывает опыт, государственное участие сильно сказывается на эффективности управления сбережениями, так как приоритет отдается не благополучию граждан, а решению сиюминутных проблем в экономике. Конечно, определенные риски передачи накоплений в управление частникам присутствуют, но все же они минимизируются за счет прописанных требований к риск-менеджменту, которые будут ограничивать их возможности по покупке слишком опасных активов. Здесь можно просто перенять опыт коллег из ЕС, где уже давно живут в условиях рынка и привыкли управлять своими сбережениями".

Основной упор необходимо сделать на стабильные инструменты, по большей части, выпущенные в крепкой валюте: евро и долларе. По мнению Сарояна, это позволит защитить сбережения от сильной инфляции и обесценивания курса национальной валюты в долгосрочной перспективе.

В то же время Всеволод Степанюк отмечает, что опыт других стран, в том числе США и стран Европы, как раз говорит о больших рисках доверять пенсионную систему частным фондам. По словам эксперта, после каждого финансового кризиса часть пенсионных фондов становятся банкротами.

"И это в странах, где эмитируется мировая валюта! Так что в сегодняшней Украине с ее гривной и нестабильной экономикой любое накопление просто невозможно", – резюмировал эксперт.