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Украина могла бы "рубить" миллиарды, продавая товары, но довольствуется миллионами за сырье: плюсы и минусы "сырьевой иглы"
Украина могла бы "рубить" миллиарды, продавая товары, но довольствуется миллионами за сырье: плюсы и минусы "сырьевой иглы"
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Украина могла бы "рубить" миллиарды, продавая товары, но довольствуется миллионами за сырье: плюсы и минусы "сырьевой иглы"

Украина могла бы "рубить" миллиарды, продавая товары, но довольствуется миллионами за сырье: плюсы и минусы "сырьевой иглы"
07:43 Сегодня Телеграф

Получив 30 лет назад статус независимого государства, Украина перешла и к новой экономической модели – капиталистической вместо социалистической. И вместе с этим приобрела сомнительный статус страны, специализирующейся в мировом товарообороте на поставках сырья для более развитых экономик мира.

Как себя чувствует в таком статусе Украина и что этот статус дает рядовым гражданам, разбирался "Телеграф".

Металл, зерно, руда – наше все

Как пишет на своей странице эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин, по итогам отчета Государственной службы статистики Украины за 1 квартал 2021 года наша страна продолжает выполнять на мировом рынке роль поставщика сырья и полуфабрикатов.

Из 13,7 млрд долл. которые составил экспорт Украины в январе-марте (рост 12% в сравнении с январем-мартом 2020 года), 52,1% пришлось на экспорт черных металлов (19,4%), зерновых культур (15,8%) и руды, а также шлаков и золы (12,9%). На четвертом месте оказались жиры растительного или животного происхождения (11,5%). 

Как пишет Анатолий Амелин, похоже, начинается новый "суперцикл высоких цен на сырье", в том числе на руду и черные металлы, вызванный высоким спросом, что привело к росту украинского экспорта. По мнению эксперта, основным драйвером для украинского экспорта стал рост цен на руду до 214 долларов за тонну, при том, что год назад она стоила в 4 раза меньше – всего 54 доллара. 

Как сообщают мировые финансовые СМИ, рекордным месяцев был май, когда из-за снижения импорта железных руд в Китай (89,8 млн тонн вместо 98,6 млн тонн в апреле) цена на руду выросла до рекордных 229 долларов за тонну. Восьмилетнего максимума достигли цены на титан, мировых запасов которого сосредоточены в Украине, достигнут 10-летний максимум цен на медь, растут в цене литий и аграрные товары украинского экспорта.

Все это Анатолий Амелин объясняет масштабными вливаниями в экономику США, например, в инфраструктуру на сумму 2,3 трлн долл., или в экологизацию производства на сумму в 2 трлн долл., ростом спроса на руду в Китае, а также инфляцией, вызванной эмиссией доллара на все эти расходы. 

Рост цен на железную руду не остался незамеченным и Кабмином, который в законопроекте №5600 хочет установить новые ставки рентной платы за ископаемое. Так, если сейчас действует ставка в 12% при цене на железную руду выше 70 долларов и 11% – если ниже, то планируется установить "плавающую ставку" в 3,5% при цене руды менее 100 долларов за тонну, 5% – при цене от 101 до 200 долларов и 10% – при цене более 200 долларов.

Экспорт сырья – это плохо?

Однако, по мнению Амелина, если бы Украина экспортировала готовые товары, доходы были бы выше в разы. Пока же доля продукции с добавленной стоимостью во всем экспорте составляет всего 11%.

"Железная руда стоит 200 долларов за тонну, сталь – 600 долларов, а к концу года вырастет до 800, рулонная сталь уже 1200 долларов, а воплощенная в станок или машину – 10 тысяч долларов. Оксид титана, который мы экспортируем, стоит около 250-300 долларов за тонну с содержанием титана до 50%, а готовый – 200-600 долларов, но уже за килограмм. Стоимость тонны кукурузы – 8500 гривен, а готовой продукции (вареная кукуруза в банке) – 85 тысяч долларов", – приводит примеры эксперт.

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По его мнению, Украина могла бы стимулировать собственное производство товаров с добавленной стоимостью путем:

– создания государственной политики стимулирования глубокой переработки экспортируемой продукции в Украине;

– создания фонда для финансирования перерабатывающих предприятий (длинные дешевые кредиты);

– оказания приоритетной поддержку экспортерам готовой продукции, как в части торговой дипломатии, так и покрытию затрат на участие в выставках;

– введения льготных ставок страхования и кредитования экспорта такой продукции;

– введением критически важных налоговых льгот, того же НнВК (налог на выведенный капитал), которые стимулируют внутренние инвестиции;

– запуска свободных экономических зон с налоговыми и таможенными льготами для продукции глубокой переработки;

– введения ограничительных экспортных пошлин.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина в целом рост экспортного потенциала украинской экономики играет положительную роль для страны, ведь мы имеем рост долларового ВВП до 180 млрд долл. со 156 млрд в 2013 году с ростом зарплат до 500 долларов (400 в 2013 году) и это без учета Крыма и Донбасса.

Однако, как поведал Даниил Монин, можно было бы достичь и большего, если бы власти выбирали правильную долгосрочную экономическую стратегию.

"Чем выше экономика, тем больше государство может перераспределять через госбюджет, в том числе, в пользу населения. Например, сейчас это более 40% ВВП. Но высокие цены на сырье не могут держаться вечно и государство должно стимулировать экономику, чтобы в будущем получить больше. У нас же все делают наоборот", – сетует собеседник "Телеграфа".

Как считает Даниил Монин, предлагаемое Кабмином увеличение налогов в виде ренты на железную руду и на гектар для аграриев, скорее, навредит экономике.

"Рост мировых цен не будет вечным, а рост налогов внутри страны будет снижать себестоимость и конкурентоспособность украинского сырья на мировых рынках. Добавьте к этому инфляцию в промышленности на 30%, иностранцы снова вкладываются в ОВГЗ. Все это в случае падения мировых цен сильно ударит по экспортоориентированным отраслям в виде девальвации и снижения долларового ВВП", – предупреждает эксперт.

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По мнению собеседника "Телеграфа", у Украины есть временной интервал до конца года, пока цены на сырье, прежде всего нефть и энергию, будут расти. На этом фоне было бы правильно простимулировать экономику изнутри, например, принятием закона о налоге на выведенный капитал или пенсионной реформой.

О негативной роли экспортной зависимости украинской экономики говорит и экономический эксперт Алексей Кущ. 

"Экспортная ориентированность экономики делает ее крайне нестабильной и зависимой от внешних факторов, прежде всего – цен на экспортируемое сырье в мире и ее связь с курсом национальной валюты. При дополнительном притоке валюты укрепляется национальная валюта, население богатеет и начинает расти импорт, что ухудшает внешнеторговый баланс – так называемая голландская болезнь в экономике. Как итог – такую экономику ждет цикличное развитие с неминуемым кризисом каждые 10-15 лет, а кто захочет вкладывать деньги в такую нестабильную экономику?", – задает вопрос Кущ.

С другой стороны, экспортная ориентация обеспечивает курсовую стабильность, правда в некотором смысле иллюзорную, так в 2019 году гривна укрепилась на 15%, а в 2020 году упала на те же 15%, что сложно назвать стабильностью.

"Главный минус экспортной ориентации страны для населения – низкий уровень заработной платы и социальных гарантий в сравнении с экономикой, сосредоточенной на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью. Правда, здесь требуется серьезное участие государства – вложения в "социальный капитал", образование, науку, медицину. Чтобы были квалифицированные рабочие, которые оставались в стране, а внутренний и внешний капитал строил бы в стране заводы по производству готовых товаров, чья продажа не так зависит от колебаний на мировых рынках", – считает Алексей Кущ.

Это путь Украины?

Экономический эксперт Александр Охрименко не согласен с коллегами. По его мнению, быть экспортоориентированной страной не так плохо и альтернативы у Украины пока нет.

"По таможенной статистике за 5 месяцев рост украинского экспорта уже составляет 26%, а это что значит? Что растут доходы предприятий, так или иначе, даже опосредованно, связанных с экспортом. У их работников есть работа и зарплата, которую они могут потратить в магазине, на рынке, тем самым простимулировав еще и внутренний рынок Украины", – говорит о плюсах от экспорта сырья для страны собеседник "Телеграфа".

Как признается эксперт, в возможность производства Украиной своих товаров с высокой добавленной стоимостью он слабо верит.

"Чтобы товар купили, должен быть наработан бренд, заслуживший известность и доверие, а сегодня их и так много, что новые бренды вызывает недоверие у потребителей, и они предпочитают уже многократно проверенные. Как, например, "Росинка" может победить в брендовой борьбе "Кока-колу" – я даже представить себе не могу", – заключает Охрименко.

Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Экспорт, ВВП Украины, Экономика Украины, Производство в Украине.
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