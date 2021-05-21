Вся правда миллиардов из-за границы: как заробитчане приближают Украину к катастрофе

Стоило только немного ослабиться карантинным ограничениям, как украинские трудовые мигранты снова потянулись на запад – поправлять собственное финансовое положение и, без преувеличения, поднимать благосостояние всей страны. Миллиарды долларов от наших сограждан, регулярно поступающие в Украину из-за рубежа, не только держат на приемлемом уровне национальную валюту, но и поддерживают потребительский спрос, а значит – и всю экономику в целом. Но экономисты от такой "поддержки" не в восторге, поясняя: миллионы украинских заробитчан, при любой подвернувшейся возможности покидающие страну, – это не только экономическая, но и социальная катастрофа.

В поиске финансовой безопасности

Украинские соискатели снова активизировали поиски работы за границей. К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы Jooble, проанализировав поисковые запросы наших сограждан. Среди стран, где чаще всего ищут работу украинцы, неизменно остаются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия: число поисковых запросов на работу во всех этих странах в апреле существенно увеличилось.

Так, спрос соискателей на работу в Польше в апреле вырос на 36% по сравнению с мартом. Преимущественно люди интересовались такими вакансиями, как разнорабочий, упаковщик и уборщик.

В Чехии запросов от соискателей из Украины стало на 24% больше: украинцы искали предложения по работе сварщиком, сантехником и упаковщиком.

Почти на треть чаще (+31%) соискатели интересовались работой в Германии. Самые популярные запросы – водители, медсестры, опекуны для ухода за людьми старшего возраста.

На 27% больше поисковых запросов стало в Литве, и на 20% – в Латвии. Там за последнее время люди чаще всего искали работу водителем-дальнобойщиком, строителем, электриком и автослесарем.

По мнению руководителя по работе с партнерами Jooble Елены Кирильевниной, увеличение спроса на работу за границей связано с послаблением карантинных ограничений как в Украине, так и в ряде европейских стран. Кроме того, финансово вымотанные очередным локдауном, украинские соискатели рабочих специальностей фактически остались без "финансовых подушек", и работа за границей, за которую платят больше, чем в Украине, позволит им быстрее восстановить свое финансовое положение.

Зарплата и не только

Действительно, исследования раз за разом показывают, что основная причина, по которой украинцы ищут работу за границей, – материальная. Опрос, проведенный на протяжении февраля нынешнего года аналитической службой OLX Работа, показал, что главной причиной рабочего переезда украинцы называют высокие зарплаты за рубежом (60%), сложное финансовое положение семьи (39%), безработицу в Украине (35%). В то же время каждый десятый едет за новыми впечатлениями от жизни в другой стране, а 8% – чтобы выучить язык.

Интересно, что анализ вакансий в Киеве и других украинских городах-миллионниках показывает, что и в нашей стране можно найти зарплату, сопоставимую с зарплатой в Польше. Так почему же украинцы выбирают работу где угодно, только не в Украине?

Тот факт, что украинцы зачастую выбирают не трудоустройство в столице, а работу за границей, эксперты объясняют условиями работы и жизни, в частности, стоимостью жилья в Киеве.

"Если человек хочет поехать работать в Польшу, ему фактически нужно потратить деньги на билеты и первый месяц, который он там будет жить. Эта сумма составляет порядка 7-8 тыс. грн на человека, чтобы он мог поехать и начать работать, – поясняет президент Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник. – А сколько денег нужно, например, чтобы из маленького городка приехать и начать работать в Киеве? Чтобы снять квартиру, нужно заплатить за 2 месяца аренды, плюс иметь деньги, чтобы прожить первое время, – это примерно 20-25 тыс. грн. То есть втрое больше, чем та сумма, которая нужна для начала работы в Польше".

Слова эксперта подтверждает тот же опрос. Каждый четвертый респондент сообщил, что его не устраивают именно условия работы в Украине, ведь в подавляющем большинстве случаев зарубежные работодатели предоставляют бесплатное жилье. Среди других "плюшек" заробитчане называют бонусы за хорошие результаты (33%), страховку (29%) и компенсацию стоимости питания. Все это обусловливает высокий спрос украинцев на трудоустройство за пределами Украины.

Мы теряем человеческий капитал

Ежегодно заробитчане переводят в Украину миллиарды долларов. За это на родине их называют "кормильцами", а всю сложившуюся ситуацию – единственной удавшейся реформой, благодаря которой экономика все еще каким-то чудом держится на плаву.

Но экономисты в один голос говорят, что это можно воспринимать разве что как шутку, причем совсем несмешную. Ведь такие тенденции ничего хорошего украинской экономике не сулят даже в краткосрочной перспективе, не говоря о долгосрочной.

"Люди не могут жить вечно "на два дома", зарабатывая деньги за границей и переводя их домой, – говорит экономист Андрей Мартынюк. – Поэтому, обустроившись на новом месте, трудовые мигранты стараются перевезти к себе родных. Супруги ищут постоянную работу, детей отдают в местные школы, где они уже учатся на местном языке с прицелом на местные вузы. Нетрудно прогнозировать, что как только процессы воссоединения семей завершатся, в Украине не будет ни рабочих рук, ни валюты заробитчан, ведь посылать деньги уже будет некому".

Руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян соглашается: уже сам факт наличия такого явления, как заробитчане, свидетельствует о серьезных проблемах в украинской экономике.

"Можно, конечно, искать плюсы в том, что граждане стремятся уехать за рубеж в поисках лучшей жизни, – рассуждает Сароян. – Например, благодаря валютным переводам гривна получает поддержку, а бюджет, пусть и косвенно, больше денег. Или еще один момент: работы в стране мало, так что отток людей снижает давление на свободные вакансии и не дает падать зарплатам. Если бы конкуренция за рабочие места была выше, это способствовало бы снижению размера зарплат. Но правда в том, что в сложившейся ситуации национальная экономика не получает больших преимуществ и постоянно теряет свой человеческий капитал – главный фундамент для развития".

По мнению эксперта, в Офисе президента осознают проблемы. Недаром Владимир Зеленский еще до победы на выборах обещал создать условия, при которых люди захотят вернуться домой. Но, к сожалению, на деле ситуация почти не изменилась: если в 2020-м число заробитчан и снизилось, то исключительно из-за карантинных ограничений. А в нынешнем году показатель уверенно возвращается к значениям 2019-го – 2,5-3 млн мигрантов.

"В 2020 году сумма денежных переводов украинских трудовых мигрантов составила 12,1 млрд долларов, и в этом году она будет не меньше, – подытожил Сароян. – В то время как спрос на мигрантов в Европе растет, Украина не способна обеспечить людей должным уровнем жизни, так что отток человеческого капитала будет продолжаться".

Более того: эксперты обращают внимание, что миллионы украинских трудовых мигрантов – это не только экономическая, но и социальная катастрофа. Ведь эти люди не только сами разуверились в том, что на родине их ждет "светлое будущее", но и подают пример остальным.

Аналитик Алексей Кущ уверен: если данная тенденция по оттоку украинцев за рубеж продолжится, наша страна, как субъект мировой экономики, просто исчезнет. Так что уже совсем скоро Украина придет к необходимости не имитировать бурную деятельность, а предпринять реальные шаги по созданию достойных условий труда и жизни, чтобы вернуть украинцев домой.