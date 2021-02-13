Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика

За последние 10 лет многие украинцы выехали заграницу. В основном это происходит из-за низкого уровня прибыли в государстве и сложной системы налогообложения. Предприниматели постоянно сталкиваются с несправедливостью в выплатах государству. Часть бизнеса просто уходит в тень, иначе не вытянет работать дальше.

Благодаря этой ситуации есть риск того, что выплачивать пенсии и другие соцвыплаты государство просто не сможет. И эта ситуация уже не за горами.

"Телеграф" исследовал состояние дел с пенсиями на текущий период и ознакомился с прогнозами на ближайшее время.

Какова ситуация с пенсионерами и пенсиями в Украине?

По состоянию на 1 января 2021 года общая численность пенсионеров в стране составляет 11 113 954 человека. Средний размер пенсионных выплат - 3507,51 грн.

По среднему размеру пенсии лидирует, конечно, Киев. Там выплата составляет 4796,6 грн. На последнем месте по областным центрам находится Винница с 2992,37 грн.

Самые высокие выплаты (в среднем - 13610,6 грн) получают всего 3% пенсионеров. Самые маленькие (до 1400 грн) - 0,7% пенсионеров. Самой распространенной категории - 41,2% пенсионеров - государство в среднем платит 2427,17 грн.

По возрасту отдыхать раньше пошли почти 75% от общего количества пенсионеров. В связи с инвалидностью Украина имеет 13% пенсионеров. Наименьшая категория людей, которые получают пенсии - это пожизненное денежное содержание судей. Таких немного более 3,5 тысячи человек.

Что нас ждет в ближайшее время?

В течение последних 20 лет все эксперты от футурологов до экономистов говорят, что Украина после 2030 года получит несколько поколений без пенсии. Речь идет о том, что почти все граждане, кому сейчас по 30 и более, будут получать только минимальные пенсии, на которые невозможно прожить без посторонней помощи.

Такую заботу уже выражают и народные депутаты Украины. Например, Галина Янченко, депутат из фракции "Слуга народа" говорит, что у нее не будет нормальной пенсии. Сейчас ей немного за 30.

"Мне 32 года и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", - сказала она.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук добавляет, что с такой ситуацией в стране, с нынешним положением дел в промышленности, нету смысла накапливать деньги на пенсию. Никто не дает гарантию устойчивого производства или предпринимательства. Нельзя быть уверенным в любых инвестициях на ближайшие 30-40 лет.

"У нас нет ни предприятий, чтобы настолько быть уверенными в их надежности, ни доходных инструментов, то есть процентных бумаг... Таким образом, в пределах Украины эти средства использовать очень трудно, особенно когда речь идет о значительном сроке - 20-30 лет", - отмечает экономист, объясняя, что именно в долгосрочные проекты должны инвестироваться налоги, которые в дальнейшем пойдут на выплаты пенсионерам.

Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)