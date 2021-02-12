Пенсии в Украине вырастут на 700 гривен: что происходит с поступлениями в ПФУ (инфографика)

В настоящее время в Украине почти 11,2 миллиона пенсионеров. То есть каждый четвертый украинец является пенсионером. Не секрет, что эта категория населения является наименее социально защищенной. "Телеграф" решил разобраться, ожидать ли пенсионерам дополнительных выплат в ближайшее время.

Будет индексация пенсий

Мы уже писали, что с 1 марта пенсии обещают проиндексировать. По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, их сделают "более современными".

"С 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, в соответствии с ростом 50% зарплаты, 50% инфляции - ориентировочно это будет около 11%".

Недавно появились статистические данные по поступлению и потерях пенсий, которые опубликовали Пенсионный фонд Украины (ПФУ) совместно с ресурсом о финансах и экономике Finbalance.

Как проанализировал "Телеграф", по сравнению с прошлым годом ситуация с поступлением финансов в ПФУ лучше. Однако она не устраивает сам государственный фонд, потому что в планах были заложены другие показатели. Цифры выросли, но не слишком сильно.

При чем тут ЕСВ

Расходы государственной структуры в 2020 году превысили доходы, но всего на 3%. Отметим, что поступления в Пенсионный фонд год за годом растут. С 2019 до 2020 они выросли на 7%. Доходов от единого социального взноса (ЕСВ - обязательный платеж государству для возможности каждому иметь обязательное социальное страхование. Это не налог. ЕСВ покрывает сразу четыре расхода гражданина в бюджет - ПФУ, выплаты по безработице, временной нетрудоспособности, несчастные случаи на производстве - ред.) Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил на 35% меньше, чем ожидал. Сначала напомним актуальные цифры по итогам 2020 года.

Поступления в Пенсионный фонд Украины от ЕСВ, который распределяют на общеобязательное государственное пенсионное страхование 2020 года следующие:

Расходы Пенсионного фонда за прошлый год превысили доходы всего на 3%. Мало это или много, можно увидеть по инфографике:

За первый месяц 2021 ПФУ заработал больше чем за январь 2020 года, но меньше, чем планировал. Доходы в ведомства выросли на 8%, но должны быть больше 13%. Причина расхождения лежит в ЕСВ, который составил 19,9 млрд грн (планировалось 22 млрд грн). Очевидно, на ситуацию повлиял локдаун, карантин и постепенное закрытие бизнеса.

Ситуация с пенсиями в начале 2021

Поступления в Пенсионный фонд Украины от ЕСВ, который распределяют на общеобязательное государственное пенсионное страхование за январь 2021 выглядят следующим образом:

По доходам в январе 2021 собственные поступления больше прошлогодних за этот период на 6%, финансирование из госбюджета выросло на 11%.

Ожидается, что пенсия в среднем по Украине за год повысится на 700 грн.

На пенсию надо откладывать деньги, государство нам поможет?

Сейчас в правительстве вновь заговорили о необходимости введения накопительных пенсий. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорит, что сейчас в парламенте есть два законопроекта относительно накопительных пенсий.

"Мы предлагаем, чтобы участие в системе было обязательно для наемных работников до 50 лет, а те, кто старше, могли сами решать, участвовать или отказаться, что будет способствовать повышению уровня занятости людей в возрасте".

Такая модель будет действовать для тех, кто работает и думает вкладывать в свою старость. Накопление будут работать вроде акций.

Марина Лазебная: "Пенсионные накопления будут вкладываться в экономику страны, активы, определенные законодательством как надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, ценные бумаги предприятий, депозиты, банковские металлы, недвижимость).

При этом вклады "разложат по разным корзинам" - главный метод, обеспечивающий в мире сохранения средств в течение долгого времени. Эти активы могут быть как гривневыми, так и валютными, что защитит пенсионные накопления и от курсовых колебаний".

Сейчас схема введения накопления в Украине выглядит следующим образом: в 2021 Верховная Рада должна принять закон; в 2022 - подзаконные акты и подготовить инфраструктуру; с 2023 люди начнут отдавать по 2% ежемесячно на свои накопительные счета.

Но! Как действующим пенсионерам перейти на систему накопления и возможно будет каждой желающей человеку в возрасте стать "акционером" объяснений пока нет.