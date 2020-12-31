Пенсии с 1 января вырастут: кому ждать дополнительных денег (инфографика)

С 1 января минимальная пенсия вырастет на 300 гривен, а минимальная зарплата вырастет на 1000 гривен. Это коснется людей в возрасте более 65 лет. Гендерное разделение также присутствует: для мужчин повышение будет, если у них стаж более 30 лет, женщины - более 25 лет.

Тем, кому за 80 лет, будут доплачивать до 500 гривен. Их минимальная пенсия достигнет отметки в 2600 гривен при стаже от 25 лет мужчины и от 20 лет - женщины.

Весна для пенсионеров начнется с индексации. Пока планируют повысить на 11% с 1 марта. С апреля пересчитают пенсии тем, кто работает. Будут учитывать размер зарплаты и трудовой стаж.

В июле правительство повысит минимальную пенсию еще на 200 гривен тем, кому за 65, по описанному выше сценарию.

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет добавят по 400 гривен. Их минимальная пенсия достигнет отметки в 2500 гривен при стаже от 25 лет мужчины и от 20 лет - женщины.

Для тех, кому за 80 лет, цифры не изменятся. Только одиноким будут начислять 3342 гривны и это с учетом денег на уход за пожилым человеком.

В декабре минимальную пенсию должны повысить еще на 80 гривен, так как планируется повышение прожиточного минимума на такую же сумму.

Так что минимальная зарплата достигнет отметки в 6500 гривен в декабре 2021 Пенсионному фонду урезали 8,5 миллиарда гривен, но Кабинет министров планирует поэтапное повышение пенсий.

Напомним, в декабре в связи с повышением прожиточного минимума поднялись и пенсии.

Автор: Александр Poison Нечай