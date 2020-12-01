Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум для различных групп населения, который был предусмотрен госбюджетом страны на 2020 год.
Об этом сообщили в Фейсбуке Пенсионного фонда Украины.
Стоит отметить, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность вырос с 1712 до 1769 грн. Это и повлекло за собой пересчет тех составляющих пенсионной выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.
В то же время, тем неработающим пенсионерам, имеющим значительный страхового стажа и их пенсии, посчитанные с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, больше минимальных, перечислено доплату за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума.
Кроме того, были увеличены минимальные пенсионные выплаты, в частности, шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки, доплаты, повышения некоторым категориям граждан.
Был пересчитан размер надбавки донорам, с 1 декабря он составил 218,90 грн.
Стоит подчеркнуть, что выплаты перечисленных пенсий начнутся с 4 декабря.
С 1 декабря 2020 размер прожиточного минимума в Украине будет составлять:
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