Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум для различных групп населения, который был предусмотрен госбюджетом страны на 2020 год.

Об этом сообщили в Фейсбуке Пенсионного фонда Украины.

Стоит отметить, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность вырос с 1712 до 1769 грн. Это и повлекло за собой пересчет тех составляющих пенсионной выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.

В то же время, тем неработающим пенсионерам, имеющим значительный страхового стажа и их пенсии, посчитанные с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, больше минимальных, перечислено доплату за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума.

Кроме того, были увеличены минимальные пенсионные выплаты, в частности, шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки, доплаты, повышения некоторым категориям граждан.

Был пересчитан размер надбавки донорам, с 1 декабря он составил 218,90 грн.

Стоит подчеркнуть, что выплаты перечисленных пенсий начнутся с 4 декабря.

С 1 декабря 2020 размер прожиточного минимума в Украине будет составлять:

для лиц, утративших трудоспособность - 1769,00 грн;

на одного человека в расчете на месяц - 2189,00 грн;

для трудоспособных лиц - 2270 грн;

для детей до 6 лет - 1921 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 2395 грн

Читайте также в материале "Телеграфа": Какими будут цены на газ в декабре 2020 для украинцев.