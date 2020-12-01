Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)
Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)
Арахамия разъяснил, что предусматривает «интеллектуальный локдаун»
Арахамия разъяснил, что предусматривает «интеллектуальный локдаун»
Какой праздник 1 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 декабря: народные приметы и запреты
С первым днем зимы! Красивые картинки и забавные поздравления
С первым днем зимы! Красивые картинки и забавные поздравления

Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)

Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)
07:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум для различных групп населения, который был предусмотрен госбюджетом страны на 2020 год.

Об этом сообщили в Фейсбуке Пенсионного фонда Украины.

Стоит отметить, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность вырос с 1712 до 1769 грн. Это и повлекло за собой пересчет тех составляющих пенсионной выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.

В то же время, тем неработающим пенсионерам, имеющим значительный страхового стажа и их пенсии, посчитанные с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, больше минимальных, перечислено доплату за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума.

Кроме того, были увеличены минимальные пенсионные выплаты, в частности, шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки, доплаты, повышения некоторым категориям граждан.

Был пересчитан размер надбавки донорам, с 1 декабря он составил 218,90 грн.

Стоит подчеркнуть, что выплаты перечисленных пенсий начнутся с 4 декабря.

С 1 декабря 2020 размер прожиточного минимума в Украине будет составлять:

  • для лиц, утративших трудоспособность - 1769,00 грн;
  • на одного человека в расчете на месяц - 2189,00 грн;
  • для трудоспособных лиц - 2270 грн;
  • для детей до 6 лет - 1921 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - 2395 грн

Читайте также в материале "Телеграфа": Какими будут цены на газ в декабре 2020 для украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Выплаты, Пенсия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе
02 За день до введения локдауна во дворце "Украина" пройдет концерт "Квартала": в сети бурное обсуждение
03 Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
04 Долбодятлы: Потап наехал на украинцев из-за скандала вокруг клипа Дорофеевой
05 Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огонь разлетался &quot;залпами&quot;: боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)
Огонь разлетался "залпами": боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)
Впервые с начала осени: в ВОЗ рассказали о &quot;приятном&quot; рекорде в распространении COVID-19
Впервые с начала осени: в ВОЗ рассказали о "приятном" рекорде в распространении COVID-19
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят &quot;серьезной дестабилизацией&quot; в Приднестровье
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье
Рецепты бодрости: 5 напитков, заставляющих проснуться
Рецепты бодрости: 5 напитков, заставляющих проснуться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь