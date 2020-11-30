Цена газа для населения: сколько придется платить за голубое топливо в декабре

По состоянию на 30 ноября украинцы платят за газ частным поставщикам и отдельно за его доставку.

В своем материале "Телеграф" собрал список цен на газ для граждан Украины.

Стоит отметить, что в Министерстве финансов Ураины огласили цены на декабрь от каждого отдельного взятого поставщика.

Таким образом самый низкий тариф наблюдается у ООО "Мегаватт Енерго" из Киева и составляет 5,95 грн. за 1 м³, с НДС.

В то же время самая высокая стоимость голубого топлива у ООО "Запоріжгаз збут" из Запорожья и составляет 8,96 грн. за 1 м³, с НДС.

Розничные цены на природный газ для населения (будут действовать с 1.12.2020):

Стоимость доставки газа операторами ГРМ (с 1.12.2020):

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Теплые батареи - почем? Сколько украинцы платят за газ, и почему тарифы по стране отличаются в 10 раз.