Теплые батареи - почем? Сколько украинцы платят за газ, и почему тарифы по стране отличаются в 10 раз

Несмотря на прогнозы синоптиков о легкой зиме, больше месяца назад в украинских городах начался отопительный сезон. Сколько будет стоить кубометр газа? Во сколько обойдется его доставка до жилища? Разбирался "Телеграф".

Еще 10 июня правительство приняло постановление, которым обязало предприятия теплоснабжения в действующих тарифах снизить расходы на приобретение природного газа. Несмотря на то, что тарифы на отопление, по логике, должны были снизиться, на деле они приблизились к промышленным.

Правда, угрожающе звучит это только для жителей частных домов, которые отапливают жилища котлами с голубым топливом. Для жителей многоэтажек цена больно кусаться не будет, разве что слегка обожжет по кухне. И то, если плита газовая.

Цена газа на декабрь

Уже в августе "Нафтогаз Украина" установил свою цену для населения. Цена кубометра выросла на 27 копеек. В сентябре газ продолжил расти и составил уже 4,7 грн за 1 кубометр, а это уже на 45% выше летней цены 2020 года.

Украинцы сейчас платят за газ частным поставщикам и отдельно за его доставку. Давайте разберемся, что по чем. Минфин опубликовал цены за газ на декабрь от каждого отдельно взятого поставщика. Самый низкий тариф у ООО "Мегаватт Енерго" из Киева и составляет 5,95 грн. за 1 м³, с НДС. Самая высокая цена голубого топлива у ООО "Запоріжгаз збут" из Запорожья и составляет 8,96 грн. за 1 м³, с НДС. Ознакомится со всем прайсом можно здесь.

Стоит отметить, что заявления об удешевлении отопительного сезона, неслись с трибун в основном летом. А вот после выборов в конце октября, как обычно, все реформации с оптимизациями куда-то делись. Наверное, ораторы от партий припрятали их в долгий ящик. До следующих выборов.

Но есть один момент

Во всем удешевлении цены на газ в нашем государстве изобрели замечательную услугу - доставка газа оператором газораспределительной сети - ГРМ. Вот тут и кроется основной подвох - "служба доставщики газа" появилась у нас благодаря "реформам" и так называемой "европейской модели".

Уже почти 2 года, как операторы ГРМ отмалчиваются по поводу смысла своего существования. И на вопрос населения "почему мы должны платить за доставку газа по нашей же трубе" говорят, что это вопрос дискуссионный. При этом, украинцы то и дело жалуются, что в ремонте счетчиков им отказывают, а газовую трубу они прокладывали за свой счет.

Со стороны операторов следует длинное и не очень внятное объяснение по поводу родного газа, к которому добавляется иностранный газ. В среднем украинец - потребитель газа платит 1,65 грн. за доставку каждого кубометра. Любопытно, что доставка газа в Киеве стоит 33 коп/куб.м, а во Львовской области ТОВ "Спектргаз" доставляет газ по тарифу в 10 (!) раз выше - 3,27 грн/куб.м.

За эти деньги и обслуживаются все газораспределительные сети. А без надлежащего сервиса газопровод быстро поломается. В прейскурант входит: обслуживание сети, регулировка давления, зарплаты работникам, горючее для аварийных служб, ремонты и установка счетчиков.

Для проведения указанных в прейскуранте работ самим "золотых" рук и умной головы мало - нужна лицензия на распределение газа. Добавьте сюда аварийную службу, которая работает 24/7, специалисты по бесперебойной работе, ремонту оборудования и сервисные службы для клиентов.

Как изменить поставщика газа

Очень важно! С 1 июля 2020 года вы можете сменить ПОСТАВЩИКА ГАЗА. ОПЕРАТОРА ГРМ поменять невозможно!

"Если клиент решил сменить поставщика газа, об этом нужно сообщить только новой газоснабжающей компании. Именно новый поставщик будет решать все технические вопросы по расторжению договорных отношений клиента со старым поставщиком. Сейчас законодательство позволяет проводить смену поставщика газа онлайн. Поэтому подать заявку на изменение поставщика газа можно просто через веб-сайт в любое удобное время", - заявляют в "Нафтогаз Украина".

Аналитический центр DiXi Group, который занимается исследованиями и консультациями по информационной политике, энергетике, безопасности и инвестициям, опубликовал инструкцию по пользованию рынком газа для украинцев. В этом документе детально объясняется как так получилось с газом, почему и что делать дальше.

Автор: Александр Poison Нечай