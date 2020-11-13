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Плата за доставку газа: какие изменения ждут украинцев в 2021 году

Плата за доставку газа: какие изменения ждут украинцев в 2021 году
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

1 октября начался новый газовый год. Это означает, что Облгазы формирует объемы потребления газа с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года, которые станут основой для расчета платежей за распределение (доставку газа). В январе 2021 клиенты получат обновленную платежку от газораспределительной компании.

Об этом сообщает "Курс Украины".

Плата за распределение газа не является каким-то новым платежом. Эти средства потребители платили всегда и они были включены в стоимость кубометра газа. Только с начала 2020 года, в связи с реформированием рынка газа в Украине по европейским стандартам, эту плату вынесено в отдельную квитанцию – как отдельную услугу для каждого пользователя газа.

Кстати, систему начисления платы за распределение газа равными частями в течение года было создано в интересах потребителей: это позволяет уменьшить финансовую нагрузку в осенне-зимний период.

Кроме того, с 1 января 2020 стоимость услуги распределения газа определяется для каждого потребителя в простой и прозрачный способ. Она зависит только от объема потребления каждого отдельного домохозяйства и ее легко можно рассчитать самостоятельно.

Для этого потребителю газа нужно, тот тариф, который утвердит для облгазов НКРЭКУ с 1 января 2021 года, и нужно будет умножить на объем потребленного в прошедшем газовом году газа (цифры которого сейчас присылают облгазы) и разделить на 12. Получившаяся сумма станет тем ежемесячным платежом за распределение (транспортировку) газа, которая будет действовать с января по декабрь 2021 года.

Также новая тарифная модель является гибкой к динамике потребления газа каждым участником рынка.

Вышеуказанный расчет не является точным, это просто пример того, по какому принципу формируется сумма ежемесячного платежа на год вперед. На самом деле сумма будущего платежа у пользователя, вполне возможно, будет другой. Только связано это уже не с объемом потребления, а с тарифами НКРЭКУ для облгазов.

Дело в том, что хотя действующая сейчас "абонплата" и привязана к "газовому году", который закончился 30 сентября 2019 года, в действие она вступила только с 1 января 2020 года. Аналогично и новая сумма платежа относится только к январю 2021 года и последующих за ним месяцев, а за октябрь-декабрь 2020 года в квитанциях будут продолжать указывать привычную сумму "абонплаты".

Ранее, "Телеграф" сообщал, что цена газа для населения с 1 ноября выросла на 35%. 

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Все по теме:

Тарифы, Цена на газ, НКРЭКУ, Платежка, Распределение, Облгазы.

Автор:

Телеграф
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