В Украине подорожал газ для населения: сколько стоит кубометр с 1 ноября

В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%.

Действующие тарифы на природный газ в Украине

Ниже приведены будущие розничные цены на природный газ для населения, которые будут действовать с 1.11.2020

Киев

«КиївГазЕнерджи» — 8,81 грн (в октябре 6,66);

TAS Energy — 6,84 грн (в октябре 5,97 грн);

«Теплобуд» — 6,65 (в октябре 5,55 грн);

MEGAWATT — 6,50 (в октябре 5,95 грн);

«ЙЕ Энергия» — 8,70 грн (в октябре 6,74 грн).

Харьков

"Харьковгаз сбыт" - 8,84 (в октябре 6,66);

Одесса

"Одессагаз-постачання" 8,70 (в октябре 6,85);

Львов

"Львовэнергосбыт" 6,80 (в октябре 6,67);

Днепр

"Днепропетровскгаз сбыт" 8,88 (в октябре 6,77);

Большинство поставщиков газа для населения дисциплинированно обнародовали ноябрьские цены на газ — как положено, сразу после 25 октября (напомним, что в связи с переходом с августа 2020 года к рыночным условиям в сфере поставки газа для населения, поставщики должны публиковать соответствующую информацию еще в конце предшествующего месяца). Как и следовало ожидать, цены на газ повысились, и у большинства поставщиков они превысили отметку 8 грн./м³ (с учетом НДС), либо вплотную приблизились к ней. При этом, в связи с переходом на рыночные рельсы, цены у разных поставщиков будут несколько различаться, и иногда в более выгодную для потребителей сторону.

Стоимость доставки газа у различных газораспределительных компаний (облгазов и горгазов) по-прежнему будет различной. Она зависит от тарифов на доставку (распределение), которые для каждой области и отдельных городов устанавливает НКРЭКУ. По сравнению с предыдущим месяцем она не изменилась, и по-прежнему должна оплачиваться отдельно.