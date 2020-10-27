Как подскочили цены на газ в Украине и с чем это связано

После месяца передышки газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" пересмотрела цены на природный газ для населения. По сравнению с октябрем они выросли почти на 35%.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цена на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года составит 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В октябре она была на уровне 4,7 грн/куб. м. Повышение составило 34,7%.

Для тех абонентов, которые выбрали для себя тариф "годовой", больше придется платить на 23,1%, то есть 6,45 грн/куб. м. вместо 5,24 грн/куб. м.

Последний раз "Нафтогаз" поднимал тарифы для населения в августе-сентябре, сразу на 9%, а потом на 45%. Повышалась и годовая цена. А в октябре – в разгар предвыборной гонки – цены на природный газ оставались неизменными.

Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо, – объясняют в пресс-службе "Нафтогаза". При этом повышение называют умеренным, так как Украина имеет в подземных хранилищах запасы природного газа, и может не зависеть от повышение цены на газ в Европе из-за начала отопительного сезона.

Отопительный сезон пока начался не на всей территории Украины, но в Киеве топят с 16 октября.