В Киеве стартует отопительный сезон: названа дата

Причиной запуска отопительного сезона стала низкая среднесуточная температура.

В эту пятницу, 16 октября, в столице начнется отопительный сезон, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"С завтрашнего дня начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", – отметил Кличко. Он объяснил, что город принял такое решение учитывая среднесуточную температуру, а на следующей неделе ожидается еще большее похолодание и температура опустится до 3-5º тепла.

Для полного запуска всех систем теплоснабжения для более чем 12 000 домов понадобится около недели, а подключение детских садиков, больниц, школ и других объектов социальной сферы будет происходить на отдельным заявкам, подчеркнул мэр столицы.

По его словам, контролировать стабильность теплоснабжения будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция, поскольку во время эпидемии особенно важно, чтобы в квартирах было комфортно и тепло.