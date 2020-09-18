"Как можно украсть 4 миллиарда?": Пальчевский вызвал Кличко на дебаты

Андрей Пальчевский назвал "подельников" Кличко и вызвал мэра Киева на дебаты.

Андрей Пальчевский обратился к действующему меру города с предложением провести публичную дискуссию.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня и у всех киевлян много вопросов к Кличко. Как можно украсть 4 миллиарда и не построить не одной станции метро за 6 лет? Почему? Киев отдан на растерзание строительной мафии Войцеховскому, Мыкытасю и Комарницкому. И даже после публичных разоблачений схемы продолжают работать, а вы (прим. ред. – обращается к Кличко) продолжаете на эти фирмы перечислять сотни миллионов наших денег", - возмущается политик.

Также лидер партии "Перемога Пальчевского" рассказал, кто из окружения мэра зарабатывает на коррупционных схемах.

"Почему первого зама Кличко Поворозника поймали на взятки в собственном кабинете, а на других подчинённых заведены десятки уголовных дел, но все эти люди продолжают работать рядом с вами в КМДА? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве продолжают выигрывать фирмы регионала Святоша, который находится в розыске?", - задается вопросами он.

В конце своего видео Пальчевский потребовал Кличко выйти на дебаты, а киевлян призвал оставлять комментарии с вопросами к мэру

"И еще много других вопросов вам. Поэтому вызываю вас, Кличко, на дебаты. Жду. Ваши вопросы, дорогие киевляне, оставляйте под этим видео", - завершил бывший бизнесмен.

Напомним, ранее Пальчевского выдвинули кандидатом в мэры столицы.