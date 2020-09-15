Официально: Пальчевский - кандидат в мэры Киева

Партийная конференция состоялась в обычном бизнес-центре, сообщается на сайте политика.
Сам он прокомментировал поход в руководители Киева так:
"Мы объединились в партийную структуру и мы отберем власть у ничтожеств. Мы победим потому, что это нужно Украине. Киевляне живут и работают в городе, власть которого за последние 6 лет не сумела построить ни одного серьезного инфраструктурного объекта, бездействие и некомпетентность которой привела к фактическому транспортного колапсу. Состояние медицины угнетающе. Социалка в глубоком пике. Об экологии вообще говорить не приходится. И это в городе с бюджетом более 2 млрд долларов ", – возмутился он.
Партийной конференции предшествовала встреча в одном из Оболонских дворов, где люди призывали Пальчевскього идти в мэры.
В заключение Пальчевский очертил цели для однопартийцев.
"На предстоящих выборах столичная организация должна сделать все возможное и невозможное, чтобы киевляне получили компетентную и достойную власть. И эти люди в нашей команде", – отметил лидер политсилы.
Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.