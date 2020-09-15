Официально: Пальчевский - кандидат в мэры Киева

"Победа Пальчевского" на партийной конфренции выдвинула кандидата в мэры столицы. Им ожидаемо стал лидер политсилы Андрей Пальчевский, которого социологи называют главным претендентом на выход во второй тур вместе с Виталием Кличко.

Партийная конференция состоялась в обычном бизнес-центре, сообщается на сайте политика.

Сам он прокомментировал поход в руководители Киева так:

"Мы объединились в партийную структуру и мы отберем власть у ничтожеств. Мы победим потому, что это нужно Украине. Киевляне живут и работают в городе, власть которого за последние 6 лет не сумела построить ни одного серьезного инфраструктурного объекта, бездействие и некомпетентность которой привела к фактическому транспортного колапсу. Состояние медицины угнетающе. Социалка в глубоком пике. Об экологии вообще говорить не приходится. И это в городе с бюджетом более 2 млрд долларов ", – возмутился он.

Партийной конференции предшествовала встреча в одном из Оболонских дворов, где люди призывали Пальчевскього идти в мэры.

В заключение Пальчевский очертил цели для однопартийцев.

"На предстоящих выборах столичная организация должна сделать все возможное и невозможное, чтобы киевляне получили компетентную и достойную власть. И эти люди в нашей команде", – отметил лидер политсилы.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.