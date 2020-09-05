"Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз по цене на газ для населения на октябрь 2020 года.

Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - спрогнозировал Шмыгаль.

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок, отметил Шмыгаль.

"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - подчеркнул премьер.

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).