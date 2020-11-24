Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика

Конец непростого 2020 года отметится небольшими температурными качелями, а снег будет чередоваться с дождем.

О том, какой будет погода в последнем месяце текущего года и на новогодние праздники "Телеграфу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, сильных морозов в декабре не будет. "Ночные морозы до минус 10-13 градусов будут в конце первой декады декабря, а также возможны в 20-х числах месяца", - говорит Леонид Горбань.

"В конце декабря - начале января будет наблюдаться плюсовая температура с небольшими ночными заморозками. Новогодний стол украсит легкий снег за окном. Температура не опустится ниже 3 градусов мороза. Рождество 7 января верующие будут отмечать при плюсовой температуре: плюс 1-2 градуса, без осадков", - прогнозирует погоду синоптик.

Леонид Горбань уточняет, что 25 декабря, когда Рождество отмечают католики и христиане западного обряда, температура опустится до минус 5-7 градусов, но снега не будет. "Снежить перед Новым годом начнет только через несколько дней - 27-28 декабря, но уже 30 декабря ожидаются дожди", - подчеркнул народный синоптик.

Как предупреждал "Телеграф", в конце ноября Украину накроют мощные магнитные бури.