В Украину идет существенное похолодание: погода на неделю

В ближайшие сутки, в понедельник, 30 марта, холодный воздух с северо-запада начнет вытеснять тепло с территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.
В западной части Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем порывы 15-20 м/с; понижение температуры в течение суток до 0-5° тепла, в Карпатах до 1-6° мороза. На остальной территории - без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°, в северных областях 7-12°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1890 году, а самая низкая - ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1942 году.
Прогноз погоды на 30 марта, фото: meteo.gov.ua
Погода от Натилии Диденко
В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов.
В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.
"Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром",- предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9.
Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины:
Во вторник, 31 марта, в Украине без осадков, лишь в северных областях и Прикарпатье ночью небольшой снег. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 1-6° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днём до 5-10° мороза, лишь в юго-восточной части страны ночью 0-5° тепла, днём 7-12°.
В Киеве 31 марта ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-4° мороза, днём до 3-5° тепла.
Прогноз погоды на 31 марта, фото: meteo.gov.ua
В Украине 1 апреля существенных осадков не ожидается, лишь на Прикарпатье и Закарпатье снег. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 4-10° тепла; в Карпатах ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.
На Киевщине 1 апреля без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 1 апреля, фото: meteo.gov.ua
Согласно ориентировочным прогнозам, 2-4 апреля без осадков; 5 апреля и 6 апреля небольшой и умеренный дождь, в Карпатах, 6 апреля в западных областях с мокрым снегом. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, 5-6 апреля на юге страны 1-6° тепла; в северо-западной части и в центральных областях 6-8° тепла.
Прогноз погоды на 2 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 3 апреля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель.
Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.
Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.