В Украину идет существенное похолодание: погода на неделю

Новости Украины:В последние дни марта в Украине похолодает, вернутся ночные заморозки, местами пройдет небольшой снег.

В ближайшие сутки, в понедельник, 30 марта, холодный воздух с северо-запада начнет вытеснять тепло с территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем порывы 15-20 м/с; понижение температуры в течение суток до 0-5° тепла, в Карпатах до 1-6° мороза. На остальной территории - без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°, в северных областях 7-12°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1890 году, а самая низкая - ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1942 году.

Прогноз погоды на 30 марта, фото: meteo.gov.ua

Погода от Натилии Диденко

В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов.

В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.

"Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром",- предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9.

Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +6...+8

Винница – +9...+11

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +9...+11

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +8...+10

Во вторник, 31 марта, в Украине без осадков, лишь в северных областях и Прикарпатье ночью небольшой снег. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 1-6° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днём до 5-10° мороза, лишь в юго-восточной части страны ночью 0-5° тепла, днём 7-12°.

В Киеве 31 марта ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-4° мороза, днём до 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 31 марта, фото: meteo.gov.ua

В Украине 1 апреля существенных осадков не ожидается, лишь на Прикарпатье и Закарпатье снег. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 4-10° тепла; в Карпатах ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

На Киевщине 1 апреля без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 1 апреля, фото: meteo.gov.ua

Согласно ориентировочным прогнозам, 2-4 апреля без осадков; 5 апреля и 6 апреля небольшой и умеренный дождь, в Карпатах, 6 апреля в западных областях с мокрым снегом. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, 5-6 апреля на юге страны 1-6° тепла; в северо-западной части и в центральных областях 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 2 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель.

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.