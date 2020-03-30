Алексей теплый: приметы и обряды 30 марта

Традиции на 30 марта
В это время снег тает бурно, поэтому этот день и получил название Алексей - с гор вода. Называли его теплым, потому что приходит настоящая весна, а с ней и тепло.
Считалось, что если в эти дни появятся большие ручьи, то половодье будет большим и широко разольется по полям и лугам. Садиться в сани в этот день запрещалось: прокатят они тебя мимо желаний. В этот день их убирали до будущей зимы. День гусиных боев, спускают гусаков.
Этот день посвящался березе - одному из самых любимых деревьев, символу мира и чистоты помыслов. В этот день собирали березовые почки. За столом в этот день всей семьей пили березовый сок или специально приготовленный медово-березовый взвар, или сбитень.
Приметы на 30 марта
Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.
Алексей - из каждого сугроба кувшин пролей.
На Алексея с гор вода, а рыба со стану (с зимовья) трогается.
Каковы на Алексея ручьи (большие или маленькие), такова и пойма (разлив).
На Алексея теплого доставай улья.
На Алексея покинь сани, а телегу подвинь, сряжай телегу.
Алексий зиму-зимскую на нет сводит.