Алексей теплый: приметы и обряды 30 марта

Новости Украины:По приметам на 30 марта судили о таком, каким будет лето.

Традиции на 30 марта

В это время снег тает бурно, поэтому этот день и получил название Алексей - с гор вода. Называли его теплым, потому что приходит настоящая весна, а с ней и тепло.

Считалось, что если в эти дни появятся большие ручьи, то половодье будет большим и широко разольется по полям и лугам. Садиться в сани в этот день запрещалось: прокатят они тебя мимо желаний. В этот день их убирали до будущей зимы. День гусиных боев, спускают гусаков.

Этот день посвящался березе - одному из самых любимых деревьев, символу мира и чистоты помыслов. В этот день собирали березовые почки. За столом в этот день всей семьей пили березовый сок или специально приготовленный медово-березовый взвар, или сбитень.

Приметы на 30 марта

Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой.

Алексей - из каждого сугроба кувшин пролей.

На Алексея с гор вода, а рыба со стану (с зимовья) трогается.

Каковы на Алексея ручьи (большие или маленькие), такова и пойма (разлив).

На Алексея теплого доставай улья.

На Алексея покинь сани, а телегу подвинь, сряжай телегу.

Алексий зиму-зимскую на нет сводит.