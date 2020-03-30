Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Итоги дня 29 марта: мир на карантине, изменения в госбюджете и судьба НОТУ
Итоги дня 29 марта: мир на карантине, изменения в госбюджете и судьба НОТУ
В Украине уже более 470 зараженных коронавирусом
В Украине уже более 470 зараженных коронавирусом
Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца
Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца
ТОП 7 продуктов для жиросжигания
ТОП 7 продуктов для жиросжигания

Знаменательные события в истории: 30 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 30 марта 2020 года
07:03 Сегодня Телеграф

В этот день, 30 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Память преподобного Алексия, человека Божия (411 год).

Память преподобного Парфения Киевского (Краснопевцева) (1855 год).

История:

1796 - Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник.

1867 - Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.

1896 - Мир впервые услышал о психоанализе.

1946 - Церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1972 - Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.

1981 - Совершено покушение на президента США Рональда Рейгана.

1987 - На лондонском аукционе картина Ван Гога "Подсолнухи" продана за 50 млн долларов.

2000 - открыта станция Киевского метрополитена "Дорогожичи".

Родились в этот день:

1746 - Франсиско Гойя, испанский художник, гравер.

1844 - Поль Верлен, французский поэт, основоположник символизма.

1853 - Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрессионист.

1963 - Алексей Михайличенко, советский украинский футболист, олимпийский чемпион (1988).

1964 - Трэйси Чапмен, американская певица и автор песен, лауреат премии "Грэмми".

1968 - Селин Дион, канадская певица.

1979 -  Анатолий Тимощук, украинский футболист, полузащитник сборной Украины.

1986 - Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010).

Ушли из жизни:

2002 - Елизавета, королева-мать, мать Елизаветы II, царствующей королевы Великобритании.

2011 - Людмила Гурченко, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.

Именины:

Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 30 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
02 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
03 Емец сообщил, что не собирается в отставку
04 В Броварах у 16 человек подозревают коронавирус
05 В Польше растет количество зараженных от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чехии коронавирусом заболели почти 2800 человек
В Чехии коронавирусом заболели почти 2800 человек
Шмыгаль: Кабмин обновил макроэкономический прогноз
Шмыгаль: Кабмин обновил макроэкономический прогноз
Разумков рассказал, каких министров назначит Рада
Разумков рассказал, каких министров назначит Рада
Рецепт дня: Пирог &quot;Чизбургер&quot; с мясным фаршем, овощами и сыром
Рецепт дня: Пирог "Чизбургер" с мясным фаршем, овощами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь