Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

Новости Украины:Когда православные и католики будут праздновать Пасху в 2020 году.

Пасха, или Воскресение Христово – праздник из праздников и торжество всех торжеств. Из всех крупных христианских праздников церковного года он самый древний, торжественный и радостный.

Пасха символизирует победу над смертью Иисуса Христа, который принял смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед.

К этому светлому дню христиане готовятся заранее и с большим трепетом. Верующие соблюдают великий пост, ограничивая себя в еде и других удовольствиях, чтобы очиститься и достойно встретить Светлое Христово Воскресение. Как вычислить дату праздника Пасхи Дата Пасхи не является постоянной, то есть каждый год этот праздник отмечается в разные дни. Это связано с тем, что, согласно церковному уставу, дата празднования Пасхи определяется по нескольким критериям.

Так, Пасха обязательно должна отмечаться в воскресный день. Еще одним фактором в определении дня Пасхи является то, что он всегда отмечается после иудейской Пасхи.

В-третьих, Воскресение Христово всегда празднуется после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

В целом число определяется на основании солнечного и лунного календарей, а специальные календари, в которых указаны даты Пасхи на несколько лет вперед, называются пасхалиями. Христиане западного и восточного обрядов используют разные пасхалии. Так, православная церковь, как правило, использует александрийские пасхалии, тогда как католическая – григорианские.

Пасха 2020 в Украине: когда празднуют православные и католики

У православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году, согласно календарю, приходится на 19 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.

Традиционно этим светлым праздником завершается Великий пост, который в следующем году продлится с 2 марта по 18 апреля. На протяжении 7 недель православные христиане придерживаются строгих ограничений в еде, уделяют много времени молитве и покаянию.

Католики в 2020 году будут отмечать Пасху традиционно неделей раньше - 12 апреля.

Празднику также предшествовать Великий пост, который начнется 26 февраля и закончится 11 апреля следующего года.

Выходные в апреле 2020 года

Так как Пасха в 2019 году в Украине выпадает на 19 апреля (воскресенье), выходным будет и 20 апреля. Отдыхаем три дня подряд 18-20 апреля.

Традиции и атрибуты праздника Пасхи

Светлое Христово Воскресение – очень важное событие для каждого христианина.

Когда наступает этот праздник люди поздравляют друг друга радостным возгласом "Христос Воскрес!", на что всегда в ответ следует – "Воистину Воскрес!". Традиционно в ночь светлого Воскресения Христова все верующие идут в церковь на пасхальное Богослужение.

Своей красотой и торжественностью оно призвано отразить радость и глубокий духовный смысл этого величайшего христианского праздника.

По случаю Пасхи хозяйки пекут вкусные куличи – сладкий сдобный хлеб, приправленный изюмом, курагой или цукатами. Еще одним обязательным элементом праздничной пасхальной трапезы являются крашанки и писанки – крашеные и, соответственно, разрисованные куриные яйца.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.