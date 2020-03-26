Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель

Новости Украины:После рекордно теплой зимы и начала весны ожидается похолодание в начале апреля, также не исключены дожди и снег.

По словам синоптиков, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью и возможными осадками. Температура днем будет около 12 °C.

Как сообщает Gismeteo, в начале апреля в Киеве будет солнечная погода, температура +8…+14 °С днем и −3…+4 °С ночью.

С 4 апреля вероятны осадки и облачность на большей части территории, температура днем местами будет доходить до 23 °C. Ночью термометр покажет −4…+7 °С. Ровная, теплая погода продержится до конца месяца, при этом периодически возможны небольшие дожди.

Среднесуточная температура составит 8 °C. Месяц не обещает температурных рекордов, но самая высокая прогнозируемая температура 23 °C 6 апреля, а самая низкая -3 °С 1 апреля.

Прогноз погоды на месяц / Фото: gismeteo

Народный синоптик Леонид Горбань также дал прогноз погоды на Пасху и апрель.

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.

Напомним, в ближайшие сутки сухую погоду в Украине по-прежнему будет определять северный антициклон, но ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности; температурный фон немного повысится.

Погода ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, на Закарпратье до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14° тепла.