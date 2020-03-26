Скачать
Четверг, 26.03.2020
В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
Карантин в Украине: Будут ли проводить ГИА в 4 и 9 классах
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель

Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:После рекордно теплой зимы и начала весны ожидается похолодание в начале апреля, также не исключены дожди и снег.

По словам синоптиков, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью и возможными осадками. Температура днем будет около 12 °C.

Как сообщает Gismeteo, в начале апреля в Киеве будет солнечная погода, температура +8…+14 °С днем и −3…+4 °С ночью.

С 4 апреля вероятны осадки и облачность на большей части территории, температура днем местами будет доходить до 23 °C. Ночью термометр покажет −4…+7 °С. Ровная, теплая погода продержится до конца месяца, при этом периодически возможны небольшие дожди.

Среднесуточная температура составит 8 °C. Месяц не обещает температурных рекордов, но самая высокая прогнозируемая температура 23 °C 6 апреля, а самая низкая -3 °С 1 апреля.

Когда Украина переходит на летнее время: перевод часов в марте 2020

Прогноз погоды на месяц / Фото: gismeteo

Народный синоптик Леонид Горбань также дал прогноз погоды на Пасху и апрель. 

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.

Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

Напомним, в ближайшие сутки сухую погоду в Украине по-прежнему будет определять северный антициклон, но ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности; температурный фон немного повысится.

Погода ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, на Закарпратье до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Апрель, Прогноз погоды, Погода на апрель, Леонид Горбань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Кабмин снял часть ограничений на время карантина: кому разрешили работать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Синоптики уточнили прогноз на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Погода на месяц: какие сюрпризы готовит апрель
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь