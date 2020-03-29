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Вербное воскресенье 2020: дата, история и традиции праздника
Вербное воскресенье 2020: дата и традиции праздника

Вербное воскресенье 2020: дата, история и традиции праздника

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Вербное воскресенье 2020: дата, история и традиции праздника
17:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В 2020 году Вербное воскресенье отмечается 12 апреля.

Продолжается Великий пост 2020 - самый длинный и сложный период в ежегодном церковном календаре. Но даже во время сурового Великого поста есть радостные дни и светлые праздники, одним из которых является Вербное воскресенье.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. Вербное воскресенье 2020 года приходится на 12 апреля.

А вот на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи 2020.

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История

Еще одно название Вербного воскресенья - Вход Господень в Иерусалим. Оно связано с последним великим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием.

За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря с Вифании. Чудо настолько поразило людей, что в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листья пальмового дерева.

Пальмовые ветви символизировали победу над смертью. Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки.

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Народные традиции

Среди наших соотечественников уже не одно столетие бытует мнение, что освященная в храме верба, приобретает множество удивительных свойств. Ей под силу не только уберечь от болезней и невзгод, но и принести удачу в каждый дом.

Веточки разлаживаются по углам жилища или вблизи икон, защищая, таким образом, себя и родных от злых помыслов недоброжелателей.

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