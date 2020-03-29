Вербное воскресенье 2020: дата, история и традиции праздника

Продолжается Великий пост 2020 - самый длинный и сложный период в ежегодном церковном календаре. Но даже во время сурового Великого поста есть радостные дни и светлые праздники, одним из которых является Вербное воскресенье.
Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. Вербное воскресенье 2020 года приходится на 12 апреля.
А вот на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи 2020.
История
Еще одно название Вербного воскресенья - Вход Господень в Иерусалим. Оно связано с последним великим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием.
За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря с Вифании. Чудо настолько поразило людей, что в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листья пальмового дерева.
Пальмовые ветви символизировали победу над смертью. Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки.
Народные традиции
Среди наших соотечественников уже не одно столетие бытует мнение, что освященная в храме верба, приобретает множество удивительных свойств. Ей под силу не только уберечь от болезней и невзгод, но и принести удачу в каждый дом.
Веточки разлаживаются по углам жилища или вблизи икон, защищая, таким образом, себя и родных от злых помыслов недоброжелателей.