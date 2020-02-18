Когда будет Страстная неделя в 2020 году и как ее провести

Новости Украины:Страстная седмица — время, которое требует от человека наибольшей самоотдачи.

Страстная неделя — самое важное время Великого поста. Важно всегда помнить о том, когда она начинается, потому что это в эти дни действуют правила самого строгого воздержания за весь год.

Существует больше множество церковных традиций и даже народных примет на неделю перед Пасхой. В 2020 году она начинается 13 апреля, а заканчивается 18 числа.

Смысл и суть Страстной недели

Это последние дни жизни Иисуса Христа на Земле в человеческом обличии. Страстной эту неделю называют из-за "страстей Христовых", то есть страшных событий, в ходе которых Мессия пережил предательство и смерть ради всепрощения людей. Каждый день этой недели очень важен и имеет свой особый смысл:

начинается Страстная неделя с понедельника 13 апреля, в который в церкви на богослужении вспоминается притча о злых виноградарях;

во вторник вспоминается притча о Кесаре, о Великом суде, а также обличение книжников и фарисеев;

великая среда — время, когда Иуда принял решение предать Иисуса Христа;

великий четверг еще называется Чистым четвергом. В этот день ученики Христа произвели омовение ног после Тайной вечери;

в великую пятницу Христос был осужден и казнен. Это самый скорбный день;

в субботу вспоминается погребение и пребывание Христа во гробе.

Каждый из этих дней играет очень важную роль в построении традиций для православных верующих по всему миру. По сути своей, Страстная неделя — это не просто окончание Великого поста, а нечто намного более важное. В это время вспоминаются события, без которых не было бы Великой Пасхи.

Традиции Страстной недели

В 2020 году традиции останутся неизменными. Что касается питания, то с понедельника по четверг разрешено только сухоядение — то есть растительная пища без масла и без горячей обработки. Многие верующие в пятницу и субботу стараются вообще не вкушать еды, а только пить воду. Разумеется, тем, кто болен, разрешается этого не делать. То же самое касается детей и стариков.

Многие считают, что если не удалось нормально поститься в Великой пост, то можно наверстать упущенное в Страстную седмицу. Разумеется, это не так. Конечно, Господь милостив, потому старания тоже зачтутся, но лучше не возлагать надежды только на эти последние дни перед Пасхой.

Основная подготовка к Пасхе производится в Чистый четверг, когда все убирают свое жилище и моются сами, а также в субботу, когда заканчиваются приготовления, производится освящение куличей и яиц.

По традиции в эти семь дней не разрешается веселиться, смотреть телевизор, развлекаться, совершать плохие поступки, обижаться, ссориться и ругаться.

Даже если вы по какой-то причине не постились или постились не так усердно, как хотели, все равно не позволяйте себе отказываться от радости Воскресения Господнего. Не забудьте о том, что в Страстную неделю можно и нужно причаститься и исповедаться.