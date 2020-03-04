Великий пост 2020: в чем его суть и как правильно поститься

Новости Украины:Желательно следовать его основным правилам, чтобы поститься так, как того требует церковь.

Великий пост является самым важным из всех многодневных постов в православии.

Пост — это не просто отказ от животной пищи. Это способ укрепления веры посредством воздержания и молитв. Он помогает очиститься от всего плохого, что есть в нас, а также помогает укрепить веру, но для этого необходимо знать смысл поста и помнить о его главных правилах. Что же касается приема пищи, то следить за ним поможет календарь питания по дням.

Смысл Великого поста

Он предшествует светлому празднику Христова Воскресения. В этот день Спаситель воскрес, чем доказал всем свою божественную сущность. Великий пост отражает все мучения и испытания, через которые Христу пришлось пройти.

В это время мы словно тоже переживаем все это, но только в гораздо более мягкой форме, отказываясь от развлечений и животной пищи. Таким образом мы показываем желание и намерение стать добрее. лучше и чище не только телом, но и помыслами.

Великий пост помогает стать нам лучше духовно, искупить свои грехи и научиться быть сильнее, непреклоннее в своих светлых желаниях и намерениях. Пост учит нас доброте, сердечности, покаянию и любви.

Как правильно поститься в 2020 году

В 2020 году пост начинается 2 марта, а заканчивается 18 апреля. На протяжении всего этого времени действуют общие правила, которым стоит следовать неотступно. Естественно, вступить в пост — задача не из легких. В этом вам помогут специальные молитвы.

Первое, о чем вспомнит каждый — о необходимости начать постную диету. Не стоит забывать о том, что если у вас имеются какие-то проблемы со здоровьем, то для вас действуют послабления. Господь милостив, поэтому не требует того, что сверх наших сил.

Некоторым из нас гораздо сложнее отказаться от увеселительных передач по телевизору и в интернете. Да, Господь сказал, что жить нужно с улыбкой на лице, но в Великий пост лучше не веселиться чрезмерно. Какие-то позитивные события в нашей жизни могут повлиять на повышение настроения, и это прекрасно. Лучше отказаться от юмористических шоу или комедий, которые обращают наши мысли к телесному или плотскому.

Очень важный момент — очищение от обид, причем не просто произнесение слов "я тебя прощаю", а глобальная работа над собой и своими мыслями относительно тех, кто является нам врагами и недругами. Не нужно мстить или таить злобу на людей. Чем больше отрицательных мыслей сойдет на нет за эти дни, тем лучше для вас.

Кульминационным моментом Великого поста является Страстная неделя. Это время было наполнено самыми важными и страшными событиями, включая предательство Христа Иудой, осуждение и распятие. Помните о том, что пост очищает нас от греха и делает нас лучше, ближе к Богу.