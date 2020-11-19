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Магнитные бури на подходе? Названы опасные дни в ноябре

Магнитные бури на подходе? Названы опасные дни в ноябре
22:14 Сегодня Телеграф

С наступлением выходных в Украине ожидаются возбуждения магнитного поля Земли, но как таковых магнитных бурь не будет. Геомагнитные волнения могут повлиять на самочувствия метеозависимых людей.

Согласно прогнозу, небольшой всплеск ожидается 21 и 23 ноября. А вот особо ощутимое магнитное возбуждение ждет украинцев 22, 24 и 25 ноября. Сбоев в работе приборов не будет, однако у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

По мнению специалистов, магнитные бури особенно опасны для людей, перенесших инфаркты миокарда, инсульты, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонией.

Наиболее остро реагируют на солнечные вспышки  пожилые люди.

В период магнитной активности у людей с метеозависимостью и хроническими болезнями могут страдать от: головокружения, головных болей – вплоть до мигреней, скачков давления, развития тахикардии, болевых ощущений в области суставов, слабости, ухудшения общего самочувствия, сонливости или же, наоборот, бессонницы, раздражительности или полной апатии.

Для защиты от негативного влияния магнитных колебаний эксперты советуют заранее подготовить свой организм. Так, период магнитных возбуждений достаточно будет высыпаться, отказаться от кофе и крепкого чая, не нервничать, гулять на свежем воздухе, ограничить употребление спиртных напитков и сигареты.  Лучше есть побольше фруктов.

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Метеозависимым людям рекомендуют пить  чай с мятой.

Гипертоникам накануне магнитной бури советуют принять препарат для предупреждения подъема артериального давления, а гипотоникам - возбуждающие средства. Людям с нарушением ритма сердца советуют пропить анаприлин и препараты калия, при мигренях выручат спазмолитики.

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Все по теме:

Магнитные бури, Прогнозы, Метеозависимость.

Автор:

Телеграф
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