С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум: как изменятся пенсии и другие выплаты

В Украине с 1 декабря повысят прожиточный минимум. Таким образом изменения коснутся пенсий, алиментов и пособия по безработице.

Данный план прописан в законе о государственном бюджете Украины за 2020 год, передают РБК-Украина.

По заявленным данным, будет повышен прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность. Таким образом, минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 грн до 1769 грн.

В то же время, вырастет максимальное пособие по безработице, размер которого составляет 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря будет - 2270 гривен). Следовательно, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Отметим, что гарантированный размер алиментов с одного родителя зависит от возраста ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 гривен, а для 6-18 лет 1197,5 гривен.

А тем временем, на текущий год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере:

с 1 января 2020 года - 2027 гривен,

с 1 июля - 2118 гривен,

с 1 декабря - 2189 гривен.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.

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