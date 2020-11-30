С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум: как изменятся пенсии и другие выплаты

В Украине с 1 декабря повысят прожиточный минимум. Таким образом изменения коснутся пенсий, алиментов и пособия по безработице.
Данный план прописан в законе о государственном бюджете Украины за 2020 год, передают РБК-Украина.
По заявленным данным, будет повышен прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность. Таким образом, минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 грн до 1769 грн.
В то же время, вырастет максимальное пособие по безработице, размер которого составляет 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря будет - 2270 гривен). Следовательно, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.
Отметим, что гарантированный размер алиментов с одного родителя зависит от возраста ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 гривен, а для 6-18 лет 1197,5 гривен.
А тем временем, на текущий год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере:
Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:
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