Бюджет Украины на 2021 год: названы сроки рассмотрения документа

В Верховной Раде Украины на внеочередном заседании планируют рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на следующей неделе.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания председателей фракций с руководством ВР, передают в Укринформе.

По его словам, проект госбюджета на 2021 год будут рассматривать на следующей неделе. "Я думаю, что он будет принят во втором чтении без таких существенных проблем", - отметил Арахамия.

Уточняя, политик сказал, что это, вероятно, будет внеочередное заседание по инициативе 150 народных депутатов.

Стоит напомнить, что ранее Кабинет министров утвердил ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

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