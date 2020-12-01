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Вівторок, 01.12.2020
Пенсії в Україні підвищили: хто і скільки тепер буде отримувати (інфографіка)
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Пенсії в Україні підвищили: хто і скільки тепер буде отримувати (інфографіка)

Пенсії в Україні підвищили: хто і скільки тепер буде отримувати (інфографіка)
Оновлено 09:38 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

З 1 грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум для різних груп населення, який був передбачений держбюджетом країни на 2020 рік.

Про це повідомили в Фейсбуці Пенсійного фонду України.

Варто відзначити, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність виріс з 1712 до 1769 грн. Це і спричинило за собою перерахунок тих складових пенсійної виплати, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

У той же час, тим непрацюючим пенсіонерам, які мають значний страхового стажу та їх пенсії, пораховані з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, більше мінімальних, перераховано доплату за понаднормовий стаж, яка визначається у відсотках до розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, були збільшені мінімальні пенсійні виплати, зокрема, шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, а також надбавки, доплати, підвищення деяким категоріям громадян.

Було перераховано розмір надбавки донорам, з 1 грудня він становив 218,90 грн.

Варто підкреслити, що виплати перерахованих пенсій почнуться з 4 грудня.

З 1 грудня 2020 розмір прожиткового мінімуму в Україні буде складати:

  • для осіб, які втратили працездатність - 1769,00 грн;
  • на одну особу в розрахунку на місяць - 2189,00 грн;
  • для працездатних осіб - 2270 грн;
  • для дітей до 6 років - 1921 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років - 2395 грн.
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Україна, Виплати, Пенсії.

Автор:

Телеграф
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